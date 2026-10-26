Las acciones argentinas caen hasta un 9% y el riesgo país sube a 755 puntos tras las elecciones en Brasil

Tras el triunfo de Lula da Silva en Brasil , los mercados reaccionan a la baja este lunes y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran pérdidas de hasta el 9%. Además, el riesgo país se mantiene por encima de los 700 puntos básicos, en una jornada marcada por la incertidumbre financiera.

Mercados. Las acciones argentinas se desploman tras la caída de la Bolsa de Brasil

Luego de la victoria de Lula da Silva en Brasil, los activos argentinos atraviesan una jornada negativa en los mercados internacionales.

Las acciones que cotizan en Wall Street retroceden hasta un 9% , los bonos soberanos operan en baja y el riesgo país se sostiene por encima de los 700 puntos básicos .

La reelección de Lula da Silva en Brasil , tras imponerse ante Flávio Bolsonaro en una remontada histórica, generó expectativas de volatilidad en los mercados . Luego de conocerse el resultado electoral, se anticipaban bajas en la Bolsa de San Pablo que podían repercutir en las acciones y los bonos argentinos.

Las acciones argentinas comenzaron a operar en baja durante el premarket y profundizaron las pérdidas una vez iniciada la rueda bursátil. Mercado Libre encabeza las caídas, con un 8,8%, seguida por Banco Supervielle, que retrocede un 8,1%, y BBVA, con una baja del 7,8%.

Por su parte, los bonos argentinos registran pérdidas de más del 1% en los mercados internacionales. En paralelo, el riesgo país aumenta hasta los 755 puntos básicos.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial cerró a $1.560, tras subir $10. A su vez, el dólar contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.675 y el MEP cotiza a $1.568.

La bolsa de Brasil tras el triunfo de Lula

La Bolsa de San Pablo interrumpió las operaciones durante 30 minutos este lunes ante el desplome de las acciones. Tras la suspensión, la jornada continuó con una caída del 17%.

La suspensión respondió a la activación del mecanismo de emergencia previsto para jornadas de fuertes pérdidas y se produjo antes de la apertura del mercado.

En un comunicado, la Bolsa de San Pablo explicó que el procedimiento respondió al fuerte retroceso de las acciones que integran el Ibovespa, su principal índice de referencia.

La tensión financiera también se reflejó en el mercado cambiario brasileño: el real se depreció cerca de un 12% frente al dólar al comienzo de la jornada. A su vez, los futuros asociados a las tasas de interés mostraron un marcado avance.

En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, el mayor impacto se observó en el iShares MSCI Brazil ETF (EWZ), un fondo que sigue la evolución de las principales compañías brasileñas que cotizan en bolsa. Durante las primeras transacciones, el ETF llegó a desplomarse hasta un 27%.