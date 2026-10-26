Fuerte caída de la bolsa en Brasil: frenaron las operaciones

El mercado bursátil de Brasil activó un mecanismo de emergencia ante el desplome del Bovespa. El real también perdió valor frente al dólar.

La Bolsa de San Pablo - Brasil- suspendió sus operaciones durante 30 minutos después de que el índice Bovespa cayera un 10% tras las elecciones. La medida fue confirmada por B3, la empresa que administra el mercado bursátil brasileño, y se produjo después del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial del domingo.

Mundo. Brasil acusó a Javier Milei de interferir en el balotaje con "ofensas" y "mentiras"

La interrupción se realizó mediante el mecanismo conocido como circuit breaker, una herramienta de seguridad que permite detener temporalmente las operaciones cuando se registran movimientos bruscos en las cotizaciones. El objetivo es reducir la volatilidad y permitir que los participantes del mercado evalúen la situación antes de continuar con las negociaciones.

La reacción de los mercados también se reflejó en el tipo de cambio. Durante las primeras operaciones de la jornada, el real brasileño se depreció cerca de un 12% frente al dólar estadounidense, mientras que los futuros de las tasas de interés registraron importantes aumentos.

La caída también alcanzó a los bonos soberanos de Brasil que cotizan en los mercados internacionales. Los títulos de mayor plazo estuvieron entre los más afectados, con retrocesos cercanos a tres centavos en los bonos con vencimiento en 2056.

En este contexto, el Tesoro Nacional brasileño decidió cancelar las subastas de bonos gubernamentales previstas para el 27 y el 29 de octubre, correspondientes a instrumentos vinculados a la inflación y de tasa fija.

Por qué reaccionaron los mercados tras las elecciones de Brasil

Según informó Reuters, los movimientos se produjeron después de que el resultado electoral modificara las expectativas de los inversores, que durante las semanas anteriores habían anticipado una posible victoria de Flávio Bolsonaro.

Antes del balotaje, el índice Bovespa acumulaba una recuperación cercana al 7% respecto de los niveles previos a la primera vuelta, mientras que el real se había fortalecido aproximadamente un 5% frente al dólar.

Tras la victoria de Lula, los operadores comenzaron a reajustar sus posiciones ante la incertidumbre sobre las próximas decisiones económicas y fiscales del Gobierno brasileño.

Los analistas también siguen de cerca la definición del futuro equipo económico, especialmente la designación del ministro de Hacienda, y la evolución del escenario político después de las elecciones. La suspensión de la Bolsa fue una medida temporal de seguridad ante la magnitud de la caída y no implica el cierre definitivo del mercado bursátil brasileño.

Qué acciones brasileñas registraron las mayores caídas

Algunas compañías mostraron retrocesos superiores al 40%, mientras que el fondo de inversión EWZ, que sigue el desempeño de acciones brasileñas, llegó a perder un 26,25%. El resultado electoral del domingo, en el que Lula obtuvo alrededor del 51,7% de los votos frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro, generó una reacción inmediata entre los inversores. Los movimientos reflejan un reajuste de las expectativas del mercado ante la continuidad del actual presidente brasileño.

De acuerdo con los datos publicados por medios internacionales, las mayores bajas durante las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense se registraron en empresas financieras y tecnológicas.

XP Investimentos encabezó los retrocesos con una caída del 45,31%, seguida por StoneCo, que perdió un 34,76%, y PagSeguro Digital, con una baja del 31,21%. En el sector bancario, Bradesco retrocedió un 28,76%, Itaú Unibanco un 25,65% y Santander Brasil un 13,33%. Por su parte, Nubank registró una caída del 19,85%. Las pérdidas también alcanzaron a compañías de otros sectores. Petrobras bajó un 22,02%, mientras que Vale retrocedió un 3,39%. Gerdau perdió un 12,94% y Braskem un 24,12%.

El ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), utilizado como referencia para seguir el comportamiento de una cartera de acciones brasileñas en Estados Unidos, llegó a caer un 26,25% antes de la apertura.

De mantenerse una baja de esa magnitud durante la jornada, podría superar el retroceso diario del 23,1% que ese fondo registró el 16 de marzo de 2020, durante la crisis financiera provocada por la pandemia.