Brasil tendrá el último debate Presidencial antes del balotaje

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentarán este viernes en el último cruce televisivo previo a la segunda vuelta electoral , que se celebrará el domingo 25 de octubre . Los sondeos anticipan una contienda muy ajustada , con ambos candidatos en una situación de empate técnico .

En los comicios de primera vuelta , que tuvieron lugar hace casi tres semanas, Flávio Bolsonaro , hijo del exmandatario Jair Bolsonaro , cosechó el 47% de los sufragios , mientras que Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó el 45% .

A partir de esos resultados, la disputa electoral cobró mayor intensidad , con la militancia de izquierda ganando protagonismo en las calles y los sectores de derecha concentrando buena parte de su actividad en las plataformas digitales .

La transmisión tendrá lugar en los estudios de TV Globo , el canal de televisión más importante de Brasil , y marcará la segunda confrontación directa entre ambos postulantes. En el primer debate , realizado el domingo pasado, los candidatos protagonizaron un tenso intercambio que incluyó agravios personales , reproches y provocaciones en torno a sus compromisos de campaña.

En esta oportunidad, TV Globo impondrá restricciones a la movilidad de los candidatos dentro del set, a diferencia de lo ocurrido en el programa anterior. La decisión se tomó luego de que el senador Flávio Bolsonaro se ubicara reiteradamente detrás de Lula durante el primer enfrentamiento, transmitido por TV Band, y realizara gestos de desaprobación con la cabeza mientras el presidente exponía sus argumentos.

Por otro lado, una campaña digital que reunió más de un millón de adhesiones solicitó a la emisora que desmienta en tiempo real las declaraciones engañosas. Desde ambos sectores políticos, en tanto, acusan a sus contrincantes de difundir información falsa a través de sitios web y plataformas sociales.

Encuestas ajustadas y una campaña atravesada por la desinformación

Durante un acto de campaña en Fortaleza, el miércoles, Flávio Bolsonaro cuestionó la circulación de “un montón de fake news”. Entre las versiones que denunció, mencionó las que le atribuyen un supuesto proyecto para suprimir beneficios sociales con el objetivo de alcanzar las metas de ajuste del gasto público.

Una encuesta de Datafolha, difundida el jueves, mostró un escenario de paridad entre los aspirantes, con un 50% de intención de voto para cada uno. El panorama contrasta con el registrado dos semanas antes, cuando el senador aventajaba por cuatro puntos al actual presidente.

“Lula está enfrentando la cuesta arriba, pero todavía no ha asestado un golpe decisivo. El debate podría ser su última oportunidad”, evaluó ante la agencia AFP el analista político Leandro Gabiati, titular de la consultora Dominium.

“Fue como si ambos ‘volvieran a la escuela primaria, absurdo”, comentó Lizie Moreira, una odontóloga de 60 años residente en Río de Janeiro que tiene previsto votar por Bolsonaro. Según explicó, su apoyo al senador se debe a su oposición al “populismo” que, a su juicio, caracteriza al gobierno de Lula.

Lula da Silva y Flavio Bolsonaro son los principales candidatos a presidente de Brasil (Imagen: Clarín).

Por su parte, durante una manifestación de sectores de izquierda en Belo Horizonte, Gabriela Ferreira, de 22 años, expresó su identificación con el actual mandatario: “Lula representa todo lo que soy. Soy pobre, soy estudiante y dependo de una beca para ir a la universidad”.

Las propuestas de Lula y Bolsonaro y la disputa por el poder

Con casi 81 años, Lula da Silva aspira a volver a la presidencia para iniciar su cuarto período de gobierno, aunque no de manera consecutiva, y presenta la contienda electoral como una instancia clave para proteger la democracia. Al mismo tiempo, su estrategia proselitista busca capitalizar el rechazo de una parte del electorado a la posibilidad de que la familia Bolsonaro recupere el control del Ejecutivo.

En tanto, el candidato opositor del Partido Liberal (PL) se comprometió a aplicar medidas más severas frente a la inseguridad y a tomar decisiones para reducir el impacto del costo de vida. Ante esas propuestas, Lula respondió: “El cambio no es privar a la gente de sus derechos”.

El expresidente Jair Bolsonaro recibió una condena de 27 años de cárcel por su participación en una trama golpista destinada a evitar que Lula da Silva asumiera la presidencia, luego de imponerse en las elecciones de 2022. Actualmente, el exjefe de Estado cumple la sentencia bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Este 25 de octubre, Brasil irá a las urnas para definir la presidencia entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

La confrontación entre los dos sectores políticos también se trasladó al Tribunal Superior Electoral, donde tanto Lula como su rival presentaron denuncias contra el otro y pidieron que se les impida ejercer cargos públicos, al señalar supuestas infracciones vinculadas con el uso de plataformas digitales.

El equipo de campaña de Lula da Silva denunció que Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, habría favorecido a Flávio Bolsonaro a través de una presunta alteración de los algoritmos de sus plataformas. Desde la compañía rechazaron los señalamientos, pero reconocieron la existencia de “problemas técnicos” y aclararon que las dificultades no se limitan exclusivamente a Brasil.

El papel de Meta y las denuncias sobre las redes

Esta semana, el consejo de supervisión de Meta y especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantearon objeciones que coinciden con las denuncias realizadas por los sectores de izquierda de Brasil. En ese contexto, João Brant, responsable de asesorar a Lula en materia de estrategia digital, manifestó su inquietud por el “alineamiento evidente entre Meta y el gobierno estadounidense”.

El uso de esta herramienta difiere según la ubicación.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, mantiene una alianza política con Jair Bolsonaro y brinda su apoyo a referentes conservadores de América Latina. Por su parte, Flávio Bolsonaro presentó una denuncia contra Lula por supuesto “abuso de poder”, al acusarlo de promover una difusión intensiva de iniciativas gubernamentales durante el período electoral mediante una cuenta oficial de WhatsApp.