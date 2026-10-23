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23 de octubre de 2026 - 10:31
Judiciales.

Comienza el juicio Hotesur-Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner son juzgados por lavado de dinero

Este viernes comenzará en Comodoro Py el debate unificado por presunto lavado de dinero, que tiene 32 imputados. La audiencia inicial está prevista para las 10.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Comienza el juicio Hotesur-Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner son juzgados por lavado de dinero.

Comienza el juicio Hotesur-Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner son juzgados por lavado de dinero.

El proceso judicial que reúne las causas Los Sauces y Hotesur, en las que se investiga un presunto esquema de lavado de activos, tendrá su inicio este viernes a las 10 en la Sala Auditorio de Comodoro Py. En total, son 32 los acusados que podrán participar de las audiencias a través de una conexión a distancia.

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Será el tercer juicio oral que deberá afrontar Cristina Fernández de Kirchner y el primero para su hijo, Máximo Kirchner. Ambos habían pedido quedar eximidos de concurrir presencialmente a los tribunales de Comodoro Py, una solicitud que fue aceptada por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5).

Juicio Hotesur-Los Sauces: Cristina pidió participar de forma virtual

La ex mandataria solicitó participar de las audiencias de forma virtual desde su vivienda en Constitución, donde permanece bajo arresto domiciliario, con el propósito de evitar el despliegue necesario para trasladarla hasta los tribunales de Retiro. Por su parte, el legislador nacional también pidió intervenir a distancia para poder conciliar su presencia en el juicio con las responsabilidades propias de su actividad parlamentaria.

Con el respaldo de la mayoría, el tribunal determinó que la participación remota se permitirá únicamente de manera extraordinaria durante la audiencia inicial.

La decisión respondió al poco tiempo transcurrido entre la resolución que revisó la medida y el inicio del juicio, una circunstancia que complicaba asegurar que todos los imputados pudieran presentarse físicamente, especialmente aquellos que residen fuera de la jurisdicción judicial. Por el contrario, los abogados defensores tendrán la obligación de concurrir presencialmente a la sala.

Tras finalizar la exposición de los escritos de acusación, el proceso seguirá adelante con comparecencias presenciales, excepto en aquellos casos en los que se concedan permisos especiales para participar a distancia.

A pocas horas de que comience el debate oral, las autoridades encargadas de la seguridad trabajaban en los últimos preparativos del dispositivo de custodia que se desplegará para controlar y resguardar el acceso de las personas involucradas en el juicio a los tribunales de Comodoro Py.

Quiénes integran el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5)

La conducción del debate oral estará en manos del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), conformado por los magistrados José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. Por el lado de la acusación, actuarán los fiscales Diego Velasco y Juan Agustín Argibay Molina, en tanto que la Unidad de Información Financiera (UIF) participará en la causa en calidad de parte querellante.

El calendario previsto para el desarrollo del proceso establece tres jornadas de debate por semana, que tendrán lugar los lunes, viernes y sábados. Además, los magistrados dispusieron habilitar las fechas del 24 y 31 de octubre, junto con la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 —con la posibilidad de sumar también la segunda—, con el propósito de garantizar que las audiencias puedan avanzar sin interrupciones prolongadas.

Sin embargo, la decisión de Casación de agrupar ambas causas en un único proceso podría derivar en cambios en la planificación de las jornadas judiciales. Al respecto, la magistrada Adriana Palliotti advirtió que será necesario revisar la periodicidad de las audiencias si alguna de las partes requiere los diez días de preparación que contempla el Código Procesal antes de participar del debate.

Por otra parte, las sesiones del juicio podrán seguirse en directo mediante el canal oficial de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Imputados e hipótesis fiscal

De acuerdo con la hipótesis de los fiscales, Hotesur habría intervenido en un mecanismo vinculado al negocio de los hoteles, mientras que la causa Los Sauces investiga transacciones por el arrendamiento de propiedades a empresas relacionadas con los conglomerados Báez e Indalo.

Los 32 imputados que participarán del juicio conjunto se distribuyen en tres categorías: 12 personas acusadas en las dos causas, siete investigadas exclusivamente por las presuntas maniobras relacionadas con la actividad hotelera y otras 13 que deberán responder solamente por las operaciones de alquiler de inmuebles y establecimientos hoteleros.

Entre las personas que deberán afrontar ambos procesos judiciales, correspondientes a Hotesur y Los Sauces, se encuentran la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez y su hijo Martín Báez. La nómina también incluye a la exlegisladora Romina Mercado y al empresario Osvaldo Sanfelice.

A ese listado se suman el contador Víctor Manzanares, el escribano Ricardo Albornoz, además de Emilio Martín, Martín Samuel Jacobs y Alberto Oscar Leiva.

A los acusados se les adjudican presuntas intervenciones en distintas tareas, entre ellas la gestión de las empresas, la ejecución de movimientos patrimoniales y financieros, y la validación de acuerdos comerciales y registros contables. En particular, Lázaro Báez es identificado en la causa como uno de los presuntos organizadores de las maniobras investigadas.

Por su parte, en el proceso vinculado con Hotesur, la sociedad dedicada al negocio hotelero, también deberán responder ante la Justicia Adrián Berni, César Gerardo Andrés, Edith Magdalena Gelves, Patricio Pereyra Arandia, Jorge Ernesto Bringas, Julio Enrique Mendoza y Alejandro Fermín Ruiz.

La fiscalía sostiene que los involucrados habrían desempeñado distintas funciones vinculadas con la conducción y gestión de las sociedades, el control de sus actividades, la formalización de acuerdos y la ejecución de operaciones económicas relacionadas con Hotesur y Valle Mitre, firma que estuvo a cargo de la administración de algunos de los hoteles.

Por otro lado, entre los imputados en la causa Los Sauces también figuran los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, responsables del Grupo Indalo; Leandro Báez, Luciana Báez y Claudio Bustos; Carlos Alberto Sancho; y los escribanos Norma Beatriz Abuin y Jorge Marcelo Ludueña.

La nómina de imputados también incluye a cinco trabajadores y representantes del Banco Nación de Río Gallegos: Rolando Aníbal D’Avena, Marcelo Gustavo Mazú, Raúl Oscar Avarese, Lisandro Gauna y Mónica Liliana Romero.

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis por trasladarse en una camioneta relacionada con Hotesur.

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis por trasladarse en una camioneta relacionada con Hotesur.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, compañías vinculadas al Grupo Indalo y al empresario Lázaro Báez efectuaron desembolsos a Los Sauces en concepto de arrendamientos, operaciones que habrían integrado una supuesta estructura de lavado de dinero.

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