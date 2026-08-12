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12 de agosto de 2026 - 12:47
Justicia.

Embargaron el departamento donde vive Cristina Kirchner

La Justicia alcanzó el departamento de San José 1111 y otros bienes de Cristina Kirchner en el marco de la ejecución de la causa Vialidad.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Justicia alcanzó el departamento de San José 1111 y otros bienes de Cristina Kirchner en el marco de la ejecución de la causa Vialidad.

La Justicia alcanzó el departamento de San José 1111 y otros bienes de Cristina Kirchner en el marco de la ejecución de la causa Vialidad.

Casa de Cristina Kirchner en El Calafate

Casa de Cristina Kirchner en El Calafate

El Tribunal Oral Federal N°2 ordenó embargar el departamento ubicado en San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, junto con otras propiedades y activos comerciales. La medida forma parte de la ejecución de la condena en la causa Vialidad y del proceso destinado a recuperar los $685.000 millones establecidos como perjuicio patrimonial al Estado.

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La resolución no implica que los inmuebles vayan a ser rematados de manera inmediata ni modifica actualmente su titularidad. El embargo establece su indisponibilidad jurídica para impedir transferencias o nuevos gravámenes mientras la Justicia define el decomiso definitivo.

Qué propiedades de Cristina Kirchner fueron alcanzadas por los embargos

Entre los bienes incluidos aparecen un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el complejo Madero Center, en Puerto Madero, que la familia Kirchner posee a través de sociedades comerciales.

En Santa Cruz, la decisión judicial alcanzó terrenos y edificaciones, entre ellos el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén. También quedaron comprendidos inmuebles en El Calafate y Río Gallegos, como el chalet ubicado sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner y otras viviendas situadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.

Los magistrados dispusieron además reinscribir embargos sobre vehículos pertenecientes a distintos condenados. En el caso de Cristina Kirchner, la medida alcanza un Honda CR-V. También fueron incluidos automóviles vinculados a Lázaro Báez, José López, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Nelson Periotti.

Casa de Cristina Kirchner en El Calafate

Casa de Cristina Kirchner en El Calafate

Por qué alcanzaron bienes de Máximo y Florencia Kirchner

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso ratificaron la extensión de las medidas sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner, pese a que ninguno de ellos fue condenado en este expediente.

Según los fundamentos citados en la resolución, en el juicio se consideró probado que las maniobras investigadas produjeron beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para integrantes de la familia Kirchner, dentro de las relaciones comerciales existentes entre las empresas del empresario y las sociedades familiares Los Sauces y Hotesur.

También avanzaron sobre empresas y cuentas bancarias

El tribunal ordenó embargar un inmueble perteneciente a la constructora Kank y Costilla, adquirido en abril de 2005, luego de incorporarse documentación que acreditó su ingreso al patrimonio de la empresa. También se adoptaron medidas sobre una propiedad de Río Gallegos adquirida por Lázaro Báez a fines de ese mismo año.

Además, la Justicia intimó al Banco Galicia para que informe en un plazo de 24 horas sobre una caja de seguridad y dos cuentas de ahorro —una en pesos y otra en dólares— pertenecientes a Florencia Kirchner. El requerimiento fue realizado luego de anteriores pedidos de información que, según el tribunal, no habían sido respondidos.

Cómo avanza el decomiso en la causa Vialidad

El TOF N°2 ya había iniciado una primera etapa de decomiso sobre 111 bienes, que se encuentran en proceso de tasación. La nueva resolución amplía las medidas patrimoniales mientras continúa el procedimiento para determinar qué activos serán finalmente decomisados.

Lo más importante

  • El embargo alcanzó el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.
  • La Justicia busca avanzar en la recuperación de $685.000 millones fijados como perjuicio al Estado.
  • También fueron alcanzadas propiedades en Puerto Madero, El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén.
  • Las medidas se extendieron a bienes de Máximo y Florencia Kirchner.
  • Ya existen 111 bienes en proceso de tasación dentro de la primera etapa del decomiso.

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