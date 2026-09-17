Juicios contra Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner por Hotesur y Los Sauces: las fechas

El Tribunal Oral Federal 5 definió las fechas de inicio de los juicios orales por las causas Los Sauces y Hotesur , en las que están acusados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , su hijo Máximo Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros imputados.

Según la resolución conocida este jueves 17 de septiembre, los procesos se realizarán por separado : el juicio por Los Sauces comenzará el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10, mientras que el correspondiente a Hotesur se iniciará el viernes 19 de marzo de 2027, también a las 10. Ambos debates serán presenciales. El TOF 5 ya había dispuesto a comienzos de septiembre que las audiencias se desarrollarían bajo esa modalidad.

El tribunal consideró que, pese a que los expedientes habían sido acumulados por su vinculación procesal, las acusaciones presentan diferencias en los hechos investigados , las sociedades involucradas, los bienes, las fuentes de los fondos y las pruebas. Los jueces evaluaron además que un único debate podría prolongarse durante más de dos años.

Cada expediente cuenta con cerca de 200 testigos propios y las listas coinciden solamente en poco más de 20 personas . Para el tribunal, mantener ambos casos unidos obligaría a defensas, querellas y abogados vinculados a uno solo de los expedientes a participar de audiencias destinadas a pruebas que no corresponden a sus representados.

La resolución sostuvo que esa situación podría prolongar el juicio, dificultar el desarrollo de las audiencias e incrementar las posibilidades de suspensiones. El desdoblamiento, aclararon los magistrados, no modifica las acusaciones, las pruebas admitidas ni el derecho de defensa de los imputados.

Qué se investiga en la causa Los Sauces

En el expediente Los Sauces, la acusación analiza contratos de alquiler y distintas operaciones inmobiliarias vinculadas con la sociedad de la familia Kirchner. Según la hipótesis de la acusación, entre 2009 y 2016 la firma habría facturado $25.968.042,30 por alquileres a empresas relacionadas con los grupos de Lázaro Báez e Indalo, monto que habría representado alrededor del 88% de su facturación durante ese período.

Los fiscales sostienen que existieron presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita mediante pagos realizados a través de operaciones inmobiliarias y hoteleras. Entre los acusados en el expediente figuran Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa y otros imputados.

Máximo Kirchner

De qué trata la causa Hotesur

La causa Hotesur investiga una presunta maniobra de lavado de activos relacionada con la actividad hotelera de la familia Kirchner. La acusación sostiene que parte de fondos presuntamente vinculados con contratos de obra pública vial adjudicados a empresas del Grupo Báez habría ingresado al patrimonio familiar mediante la explotación de hoteles y la intervención de la empresa Valle Mitre.

El requerimiento de elevación a juicio atribuyó a Valle Mitre pagos millonarios a Hotesur durante la relación comercial y analizó distintas operaciones relacionadas con la administración y explotación de los establecimientos hoteleros. Las acusaciones serán discutidas y deberán ser probadas durante el juicio oral.

Cómo serán las audiencias por Los Sauces

Para garantizar la continuidad del primer debate, el tribunal habilitó los sábados 24 y 31 de octubre de 2026, además de la primera semana de la feria judicial de enero de 2027. En principio, las audiencias se realizarán los lunes, viernes y sábados, aunque el cronograma podrá modificarse de acuerdo con la agenda de los magistrados.

El tribunal sostuvo que Los Sauces presenta un mayor grado de avance en las medidas de instrucción suplementaria y consideró que no correspondía demorar su inicio por diligencias todavía pendientes en Hotesur.

Además, ordenó solicitar información sobre antecedentes penales, situación socioeconómica y cargos públicos actuales o anteriores de los imputados en la causa Los Sauces. Con esta decisión, el primero de los dos juicios comenzará el 23 de octubre de 2026, mientras que la apertura del debate por Hotesur quedó establecida para el 19 de marzo de 2027.