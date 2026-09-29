Cristina Kirchner recurrió a la ONU para pedir que revisen su condena y poder ser candidata

Cristina Kirchner recurrió a la ONU para pedir la revisión de la condena de seis años de prisión por la causa Vialidad y de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La presentación forma parte de la estrategia de la exmandataria para cuestionar las consecuencias de la sentencia.

Cristina Kirchner presentó una solicitud ante Naciones Unidas para revisar la condena que recibió en la causa Vialidad . La exmandataria cuestionó la sentencia de seis años de prisión y pidió que se suspenda la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos.

Así, los abogados de Cristina Kirchner llevaron ante la ONU las nuevas pruebas que habían anticipado semanas atrás , durante una conferencia de prensa en la que adelantaron los próximos pasos de su estrategia judicial .

Los abogados Carlos Alberto Beraldi , Rafael Valim y Javier Borrego , quienes representan a Cristina Kirchner, sostienen que el proceso judicial vulneró derechos fundamentales .

En ese marco, presentaron el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU con el objetivo de solicitar la suspensión de la inhabilitación. La sentencia quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario de la defensa y confirmara por unanimidad el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2.

El equipo jurídico de CFK apunta ahora a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU trate el caso en octubre, durante su próxima sesión. “Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre”, señaló Rafael Valim en declaraciones a Reuters.

El abogado sostuvo que una resolución del Comité podría abrir la posibilidad de que la Justicia argentina deba analizar esa decisión antes de que termine el año. Valim cuenta además con experiencia en este tipo de presentaciones, ya que integró el equipo que llevó el caso de Lula da Silva ante el organismo internacional.

Con sede en Ginebra, el Comité está conformado por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los países que forman parte del tratado.

Si bien sus pronunciamientos no tienen carácter vinculante, pueden adquirir relevancia en el plano político e institucional y ser citados posteriormente en discusiones judiciales. “Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo”, afirmó Valim, al referirse a las expectativas de la defensa.

Las nuevas pruebas presentadas por la Defensa

En septiembre, durante una conferencia de prensa, Beraldi dio a conocer un informe técnico de la consultora Specs que cuestiona uno de los aspectos centrales de la causa.

El documento sostiene que el Grupo Austral, de Lázaro Báez, recibió el 0,85% de los fondos del fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad, creado a través del decreto 54/2009.

Los abogados de Cristina Kirchner señalaron además que IECSA S.A. fue el principal destinatario de los recursos y remarcaron sus vínculos con Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.

Los nuevos elementos serán presentados por la defensa ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y también ante la Cámara Federal de Casación Penal, a través de un recurso de revisión.

“Con la mera interposición del recurso de revisión se puede pedir la suspensión de la sentencia”, explicó Beraldi. El letrado señaló además que la estrategia apunta a que la condena sea dejada sin efecto, Cristina Kirchner recupere la libertad y pueda volver a desarrollar su actividad política.

El reclamo ante Naciones Unidas se da además en un contexto de definiciones dentro del peronismo. Máximo Kirchner, diputado nacional y referente de La Cámpora, aseguró este lunes que Cristina Kirchner mantiene “la voluntad” de ser candidata nuevamente.

“Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas que entienden que ella puede ser nuevamente”, señaló.

Consultado por el peso de Cristina Kirchner dentro del espacio, Máximo Kirchner fue contundente: “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”.