La Corte Suprema revocó la absolución de César Milani por el caso Ledo. 

La Corte Suprema anuló este martes la absolución de César Milani en la causa por la desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo, ocurrida en Tucumán en junio de 1976. El máximo tribunal hizo lugar al planteo de la Fiscalía.

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La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto este martes la absolución de César Milani , exjefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, en la causa que investiga la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo , ocurrida en Tucumán en junio de 1976.

El máximo tribunal hizo lugar a un recurso presentado por la Fiscalía y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento sobre el caso .

La causa contra César Milani se centró en los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica de documento público . De acuerdo con la acusación, el exjefe del Ejército habría redactado el acta de deserción de Alberto Ledo , con la que se presentó su desaparición como una fuga voluntaria.

En primera instancia, el Tribunal Oral Federal de Tucumán lo absolvió y la Sala I de Casación confirmó posteriormente ese fallo.

El fallo de la Corte Suprema lleva las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Ignacio Pérez Curci, quien intervino como conjuez. Los tres magistrados adhirieron al dictamen del procurador general interino. A su vez, el conjuez Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas emitió un voto propio en el mismo sentido.

Por su parte, el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia y sostuvo que el recurso presentado por la Fiscalía debía ser considerado inadmisible.

La Corte Suprema cuestionó los argumentos utilizados en el fallo anterior y señaló distintos aspectos vinculados con la valoración de la prueba. Sobre la firma del expediente, indicó que el tribunal había descartado el peritaje caligráfico solicitado por la Fiscalía y había considerado, en cambio, un informe de la defensa que fue “producido sin control de las partes”.

Además, los jueces remarcaron que Milani había admitido públicamente haber firmado el expediente de deserción de Alberto Ledo, tanto en una entrevista periodística como en un cuestionario realizado por el CELS. Durante el juicio, el exjefe del Ejército también reconoció que el acta “la pudo haber hecho”.

El caso Alberto Ledo

De acuerdo con los hechos que fueron considerados probados en el juicio, César Milani, por entonces subteniente, y Alberto Ledo integraban el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja.

En mayo de 1976, la unidad fue enviada a Monteros, Tucumán, como parte del Operativo Independencia, y se instaló en una escuela de comercio de la localidad, donde quedó a cargo de tres oficiales: el capitán Esteban Sanguinetti y los subtenientes Milani y Ernesto Molina.

El 17 de junio de 1976 por la noche, Alberto Ledo fue retirado de su cama por integrantes de la fuerza, según surge de la investigación judicial. La causa estableció que fue visto por última vez en diciembre de ese año, en condición de detenido, en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, ubicado en San Miguel de Tucumán.

Ledo estudiaba Historia en la Universidad Nacional de Tucumán, había colaborado con el obispo riojano Enrique Angelelli y militaba en el PRT. Para el tribunal oral, quedó probado que el joven era “un objetivo a eliminar por su actividad política”.

A los pocos días, Sanguinetti dispuso que se iniciaran actuaciones por la supuesta deserción de Ledo. En el acta del 29 de junio de 1976, atribuida a Milani, se dejó constancia de que el soldado “se fugó del vivac” y que había abandonado el lugar con su equipo de campaña.

No obstante, en el juicio se acreditó que Ledo no había retirado consigo su equipo militar ni sus anteojos, que utilizaba en forma permanente.

Sanguinetti fue condenado a 14 años de prisión por la desaparición de Ledo, al ser considerado partícipe secundario de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio agravado.

En cambio, Milani fue absuelto por el tribunal, que sostuvo que no había certeza suficiente para atribuirle la firma del acta de deserción.