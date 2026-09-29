Bernis en Política a las Brasas: "Queremos discutir el modelo de provincia"

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis , participó de Política a las Brasas y dejó definiciones sobre el calendario electoral, las alianzas del oficialismo y el funcionamiento de la Legislatura. También se refirió al financiamiento de la ruta entre Los Alisos y Alto Comedero, la coparticipación municipal y el próximo Presupuesto.

La entrevista abordó temas como por ejemplo, cuándo podrían realizarse las elecciones provinciales, cómo se elegirá a los candidatos del frente gobernante y qué explicaciones deberán dar los funcionarios sobre las cuentas del Estado. Bernis distinguió entre decisiones ya tomadas por su espacio y temas que todavía requieren acuerdos o una convocatoria formal.

Bernis planteó que el oficialismo busca separar las elecciones provinciales de las nacionales. “Queremos discutir el modelo de provincia” , afirmó al explicar por qué su espacio prefiere que Jujuy vote en una fecha distinta. Al hablar del calendario, mencionó el 9 de mayo como fecha tentativa para los comicios provinciales. Aclaró, sin embargo, que la convocatoria depende del decreto correspondiente y que, hasta entonces, esa fecha sigue siendo una posibilidad.

El vicegobernador también marcó la posición de su espacio frente a La Libertad Avanza. “Nuestra fuerza política no va a hacer alianza con La Libertad Avanza en lo que se refiere a las elecciones provinciales” , aseguró. En ese armado, Bernis señaló que buscan fortalecer los acuerdos existentes, aunque reconoció que conjugar intereses dentro de un frente amplio requiere trabajo político.

Los candidatos en Capital y la discusión sobre las PASO

Consultado por los dirigentes que comenzaron a mencionarse para la intendencia de San Salvador de Jujuy, Bernis rechazó hablar de una interna. “No hay una interna, hay varios candidatos”, sostuvo. Para el vicegobernador, que haya distintos interesados en competir por la intendencia es positivo, aunque todavía resta definir quién representará al frente.

Al hablar del futuro de la ciudad, planteó que “el recambio de mentalidad es más importante que el generacional”. También señaló qué espera del candidato: “Primero, que esté en condición de ganar, y después, el segundo paso, es más difícil, que es el de gobernar”.

En materia electoral, Bernis se pronunció contra las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Habría que eliminar las PASO, no suspenderlas”, afirmó. Consideró que las diferencias entre candidatos deben resolverse dentro de los partidos y reconoció que estos necesitan fortalecerse.

Sobre el sistema de votación en Jujuy, indicó que en la Legislatura hay “como 14 o 15 proyectos” vinculados con boleta única, boleta electrónica y otras alternativas. “Los diputados tienen que discutir y ver de qué manera se ponen de acuerdo”, señaló.

La ruta a Alto Comedero y los votos que faltan

Bernis también se refirió al proyecto para financiar la ruta entre Los Alisos y Alto Comedero, cuyo monto fue situado en 85 millones de dólares durante la entrevista. Según explicó, la iniciativa pasó por la Comisión de Finanzas, donde funcionarios expusieron sobre el financiamiento y las expropiaciones necesarias para la obra.

El vicegobernador indicó que se trata de un crédito y que la Legislatura debe autorizar la afectación de fondos coparticipables como garantía. Respecto del aval nacional, expresó: “Creo que ya lo tiene”. Ante las críticas al monto, Bernis sostuvo que surge de estudios técnicos. “No es un capricho del gobernador ni del vicegobernador ni de ningún ministro”, afirmó. Agregó que espera que finalmente se gaste menos y que los desembolsos se certifiquen a medida que avance la obra.

Según la información que dijo haber recibido del presidente de la Comisión de Finanzas, integrantes del frente oficialista ya firmaron el despacho. “Estaban hablando con algunos diputados de La Libertad Avanza y del peronismo para ver de qué manera podemos conseguir los dos tercios para sancionar la ley”, relató. Precisó que necesitan 32 votos, calculados sobre el total de la Cámara.

Coparticipación, Presupuesto y rendición de cuentas

Sobre la ley de coparticipación municipal, Bernis negó que su falta de tratamiento responda a una disputa entre el Ejecutivo y la Legislatura. “Lo que no hay es un acuerdo con los propios intendentes”, afirmó. Según explicó, el punto que todavía genera diferencias es cómo se distribuirían los recursos entre municipios y comisiones municipales.

“Si vos tenés 10 pesos para distribuir hoy entre los intendentes, no es que haciendo una ley vas a tener 15 pesos para distribuir”, ejemplificó. Bernis pidió que los gobiernos locales consensúen una propuesta antes del tratamiento legislativo: “¿Cómo los diputados van a dictar una ley sin consulta de los propios intendentes?”.

El vicegobernador anticipó que el próximo Presupuesto abrirá un debate sobre los recursos de los poderes del Estado y las cuentas de las empresas públicas. “No se va a aprobar a libro cerrado, vamos a generar debate”, aseguró.

Proveedores jujeños y empresas estatales

En relación con la minería, Bernis defendió la participación de proveedores locales. “Tenemos que darle trabajo a la gente de Jujuy. De eso se trata el compre jujeño”, afirmó. A su entender, el crecimiento de esas empresas puede generar empleo y movimiento económico en la provincia. “Tiene que ser abierto para todo el mundo que esté en condiciones de hacerlo”, detalló y expresó su expectativa de que las empresas jujeñas crezcan y puedan abastecer a la actividad minera.

Sobre el papel del Estado en las empresas públicas, evitó una respuesta general. “Si una empresa es bien administrada por el Estado y le da utilidad al Estado, y esos recursos son bien manejados y son en beneficio de la gente, está bien que la empresa sea del Estado”, sostuvo. En cambio, consideró que debe revisarse la situación de las que generan pérdidas. “No es blanco o negro en esto”, resumió.

Bernis reconoció que la Legislatura no cuenta con comisiones específicas de Minería e Industria y se mostró dispuesto a debatir su creación. “Al tener un Ministerio de Minería, tendría que haber una Comisión de Minería. Tendría que haber Comisión de Industria también”, expresó.