Economía, producción y política: Alfredo Gonzáles analizó la actualidad de Jujuy en Política a las Brasas

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Alfredo Gonzáles , participó de Política a las Brasas , donde analizó las políticas económicas del Gobierno nacional, el Presupuesto 2027 y la relación de su espacio con el Gobierno de Jujuy.

Durante la entrevista, también habló sobre el desarrollo de la minería, la situación de las pequeñas y medianas empresas, la presión tributaria y los privilegios de la política.

González aseguró que el Estado debe establecer reglas y atender determinadas necesidades, pero consideró que su intervención debe ser limitada cuando el sector privado puede desarrollar una actividad. “El Estado tiene que dejar trabajar al privado y no meterse en las cosas que el privado puede solucionar” , afirmó.

El legislador diferenció esa postura del anarcocapitalismo y sostuvo que existen áreas en las que la presencia estatal resulta necesaria. Sin embargo, cuestionó las regulaciones que, desde su perspectiva, condicionan las decisiones de empresas y ciudadanos. Como ejemplo, mencionó la anterior Ley de Alquileres y aseguró que sus restricciones provocaron que numerosos propietarios retiraran sus viviendas del mercado tradicional y las destinaran al alquiler temporario.

“El Estado tiene que fijar las reglas de juego dentro de la economía y los privados tienen que hacer su seguimiento. Tiene que existir una intervención, pero más reducida”, explicó.

La posición de González sobre Malvinas

El diputado también se refirió a los anuncios del presidente Javier Milei relacionados con las Islas Malvinas y sostuvo que la reivindicación de la soberanía argentina atraviesa a toda la sociedad, independientemente de las diferencias partidarias. “La causa Malvinas es una causa nacional. Opositores, oficialistas, políticos y apolíticos creemos lo mismo”, expresó.

González destacó la presentación de un proyecto que contempla sanciones para las compañías que realicen actividades de exploración o explotación en las islas sin autorización argentina. Según explicó, esas empresas podrían quedar impedidas de operar en Vaca Muerta y en otros puntos del país. También se manifestó a favor de fortalecer la presencia militar argentina en el sur y defendió la construcción de una base naval. “Defender la soberanía es fundamental, pero hay que defenderla con hechos y no solamente en una red social”, señaló.

Presupuesto 2027 y equilibrio fiscal

Alfredo González explicó que el proyecto de Presupuesto 2027 ingresó a la Cámara de Diputados y comenzará a ser analizado en las comisiones correspondientes. Según detalló, cerca del 75% de los recursos proyectados están relacionados con la seguridad social, las jubilaciones y otras áreas vinculadas al capital humano. Otro porcentaje corresponde al pago de intereses de la deuda, al funcionamiento del Estado nacional y a las obras destinadas a las provincias.

El legislador ratificó que el objetivo central del Gobierno continuará siendo evitar el déficit fiscal. “El centro del plan económico de Javier Milei y de La Libertad Avanza es gastar menos de lo que se recauda. Si el país crece y recauda más, podrá gastar más, pero nunca generar déficit”, sostuvo.

Críticas a los impuestos provinciales y municipales

El diputado cuestionó la cantidad de impuestos y tasas incluidos en las facturas de los servicios públicos en Jujuy. Según afirmó, la eliminación de los subsidios nacionales incrementó el valor de la energía, pero también elevó automáticamente la recaudación provincial y municipal vinculada a porcentajes sobre esas tarifas. “Las provincias y los municipios no bajaron un centavo. Siguen creyendo que pueden gastar más de lo que recaudan y eso se tiene que terminar”, manifestó.

“Si realmente queremos bajar la factura de la luz, ¿por qué los municipios y la Provincia no se sientan a discutir toda esa recaudación que hoy tiene que pagar la gente?”, cuestionó. Asimismo, el legislador también diferenció los impuestos nacionales de Ingresos Brutos y las tasas municipales. Señaló que Ganancias depende del resultado obtenido por una empresa, mientras que los tributos calculados sobre la facturación deben abonarse incluso cuando la actividad no arroja rentabilidad.

El vínculo con el Gobierno provincial

González señaló que hasta el momento no mantuvo reuniones con el gobernador Carlos Sadir para conversar sobre el Presupuesto 2027 o las necesidades de Jujuy ante el Congreso. En ese sentido, propuso conformar una mesa de trabajo que reúna periódicamente al gobernador con diputados y senadores nacionales. “Sería lo más sano para la democracia. Deberíamos saber qué se puede traer para Jujuy y qué se puede hacer por Jujuy, dejando de lado los egoísmos políticos”, expresó.

González también mencionó los pedidos de informes presentados por La Libertad Avanza en la Legislatura provincial y sostuvo que una mayor comunicación entre los distintos sectores podría contribuir a la construcción de acuerdos.

Minería: el potencial de Jujuy y el papel de JEMSE

Como integrante de la comisión vinculada con la actividad minera, González aseguró que Jujuy posee un gran potencial, aunque comparó su desarrollo con el alcanzado por Salta durante los últimos años. “Salta tenía mucha menos minería que nosotros y hoy tiene diez veces más proyectos. La diferencia es que allí los políticos no se metieron en absolutamente todo”, afirmó.

El diputado cuestionó la participación obligatoria o condicionante de la empresa estatal JEMSE en determinados emprendimientos y sostuvo que el Estado provincial debería facilitar las inversiones y la capacitación de proveedores locales, en lugar de competir con el sector privado. También destacó la incorporación de un proyecto de EXAR al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Según explicó, el RIGI brinda estabilidad jurídica, tributaria y regulatoria para emprendimientos que necesitan plazos prolongados para recuperar el capital invertido. “Lo que pide el privado es estabilidad: saber cuánto pagará de impuestos el próximo año, dentro de cinco años y durante toda la vida del proyecto”, señaló.

La situación de las pymes jujeñas

González habló desde su experiencia como empresario y reconoció las dificultades que atraviesan las pymes. Señaló que mantiene contacto con representantes del sector y que los principales reclamos están relacionados con Ingresos Brutos, las tasas municipales, el costo de registrar empleados y la cantidad de trámites necesarios para sostener una actividad formal. “No hay empresario en Jujuy que no pida una reforma tributaria nacional y una reforma mucho más profunda a nivel provincial”, aseguró.

También mencionó el relevamiento realizado por referentes comerciales, que contabilizó alrededor de 150 locales cerrados en el microcentro de San Salvador de Jujuy y zonas cercanas. El diputado sostuvo que los municipios continúan cobrando determinadas tasas incluso después del cierre de algunos establecimientos. Para González, la Provincia y los gobiernos locales deberían analizar mecanismos de asistencia antes de que las empresas pierdan definitivamente su capacidad de funcionar.

“El empresario argentino estaba acostumbrado a tapar sus ineficiencias con el precio. Hoy, si es ineficiente comprando, produciendo o manejando su stock, no puede trasladarlo porque el mercado no lo convalida”, expresó.

“La foto no es la ideal”

Al ser consultado por la situación económica y social, González reconoció que los resultados todavía no alcanzan a todos los sectores. “La foto no es la ideal. Ojalá alcanzara para todo, pero tenemos que recordar de dónde veníamos”, sostuvo.

El legislador defendió el rumbo del Gobierno nacional y destacó la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal. También comparó el escenario actual con los problemas de abastecimiento registrados en años anteriores. “Los datos nos dicen que esta puede ser una de las mejores películas que tengamos en mucho tiempo. La foto todavía no es la ideal, pero las perspectivas muestran hacia dónde va el país”, señaló.

La Libertad Avanza disputará la gobernación de Jujuy

González descartó que La Libertad Avanza renuncie a presentar una alternativa electoral en Jujuy a cambio de acuerdos que garanticen apoyo al proyecto nacional. “Nosotros vamos a pelear la gobernación. Jujuy está pidiendo a gritos una alternancia y está cansado de los privilegios de los políticos”, aseguró.

El diputado adelantó que la candidatura deberá ser consensuada dentro del espacio y representar las ideas del presidente Javier Milei. Sin embargo, aclaró que no está dispuesto a acompañar a cualquier dirigente únicamente por pertenecer al partido. “La gente me eligió para discutir como diputado nacional en el Congreso y tengo que cumplir ese mandato. Si después se abre alguna puerta, se verá”, respondió.

Por otra parte, González rechazó la implementación de las PASO provinciales y consideró que cada espacio debe resolver sus candidaturas internamente, sin trasladar esos costos a la sociedad. “La política tiene que resolver sus internas puertas adentro”, afirmó.

El 23 de Agosto como feriado nacional

En otro sentido, González se mostró dispuesto a debatir en el Congreso un proyecto para declarar el 23 de Agosto feriado nacional, en conmemoración del Éxodo Jujeño. “Es una discusión que se puede y se tiene que dar en el Congreso de la Nación”, respondió.

El diputado consideró que se trata de una de las fechas patrias más importantes para los jujeños y que su reconocimiento nacional permitiría poner en valor el aporte de la provincia a la independencia argentina. “Así como Malvinas atraviesa a toda la sociedad argentina, el 23 de Agosto atraviesa a los jujeños de punta a punta. Es fundamental que el país conozca el sacrificio que hizo el pueblo de Jujuy por la Nación”, concluyó.