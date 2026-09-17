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17 de septiembre de 2026 - 08:45
Economía.

El FMI llega a Argentina: reservas y superávit bajo la lupa

El FMI iniciará la tercera revisión del programa con Argentina el próximo lunes 21 . Reservas, resultado fiscal, recaudación y actividad estarán bajo análisis.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El próximo lunes, la misión del FMI llegará a Buenos Aires para la tercera revisión del acuerdo, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, no estará presente. (Foto: AP Foto/Gustavo Garello)

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El próximo lunes, la misión del FMI llegará a Buenos Aires para la tercera revisión del acuerdo, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, no estará presente. (Foto: AP Foto/Gustavo Garello)
Economía.

El FMI llega a Argentina: reservas y superávit bajo la lupa

Los equipos técnicos del organismo mantendrán reuniones con funcionarios del área económica, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, no estará en Buenos Aires durante el inicio de la revisión debido a que acompañará al presidente Javier Milei en su viaje a Nueva York por las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas.

La llegada de la delegación coincide además con un vencimiento de USD 800 millones con el FMI previsto para el viernes 25 de septiembre.

Las reservas, uno de los puntos centrales

Uno de los números que el Gobierno mostrará durante las conversaciones será el de las compras de divisas realizadas por el Banco Central.

El programa estableció para 2026 una pauta de compra de USD 10.000 millones, mientras que el BCRA ya adquirió más de USD 14.200 millones, según los datos consignados por Infobae. Esto representa más de USD 4.200 millones por encima de esa referencia. Distinto es el análisis de la meta específica de acumulación de reservas, fijada en USD 8.000 millones para este año. De acuerdo con cálculos de la consultora Analytica citados por el medio, el Banco Central se ubicaría actualmente por encima del objetivo, con unos USD 9.000 millones.

El fortalecimiento de las reservas ya había sido señalado como un punto relevante dentro del programa. En mayo, al completar la segunda revisión, el FMI destacó avances en ese frente, aunque recordó que anteriormente Argentina había incumplido una meta de reservas netas.

La situación fiscal será otro eje de la revisión

El frente fiscal aparece como uno de los puntos de mayor atención. El acuerdo contempla para 2026 un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI). Esa proyección también figura en la documentación oficial del FMI correspondiente a la segunda revisión. Durante el primer semestre, sin embargo, el resultado fiscal quedó por debajo de la meta prevista para ese período. Entre los factores mencionados aparecen cambios en los plazos del impuesto a las Ganancias, una menor recaudación vinculada a reducciones impositivas y la evolución de la actividad económica.

Por este motivo, además del nivel de reservas, los enviados del Fondo analizarán la recaudación, el gasto, las modificaciones tributarias y la marcha de la economía.

La tercera revisión del acuerdo con el FMI

La revisión forma parte del programa acordado con Argentina bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF). El cronograma oficial había establecido tentativamente la tercera evaluación para septiembre de 2026, tomando como referencia las metas cuantitativas correspondientes a finales de junio.

En mayo, el directorio del FMI completó la segunda revisión y habilitó un desembolso cercano a USD 1.000 millones, llevando los desembolsos acumulados bajo el programa a aproximadamente USD 15.800 millones.

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