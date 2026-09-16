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16 de septiembre de 2026 - 18:12
Economía.

Los precios mayoristas subieron 2,1% en agosto y 19,1% en el año

La inflación mayorista aumentó 2,1% en agosto de 2026, acumuló una suba del 19,9% en lo que va del año y registró una variación interanual del 29,8%, según el INDEC.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los precios mayoristas subieron 2,1% en agosto y 19,1% en el año.&nbsp;

Los precios mayoristas subieron 2,1% en agosto y 19,1% en el año. 

Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto, acumularon una suba del 19,9% en los primeros ocho meses del año y registraron un incremento interanual del 29,8%, de acuerdo con el Indec.

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El aumento estuvo impulsado por los productos nacionales, que subieron 2,1%, y los importados, que treparon 2,9%. El dato quedó por encima del IPC, que registró una suba del 1,7% en agosto.

El aumento de los bienes nacionales estuvo liderado por el petróleo crudo y el gas, con una incidencia de 0,71 puntos porcentuales. Le siguieron los productos agropecuarios (0,25), alimentos y bebidas (0,17), refinados del petróleo (0,14) y vehículos, carrocerías y repuestos (0,10).

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, aumentó 2,3% en agosto. Los productos nacionales subieron 2,2%, mientras que los importados avanzaron 3%.

A su vez, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) subió 2,3% en agosto. El mayor incremento se registró en los productos primarios, con un alza del 4,6%, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica aumentaron 1,3%.

El avance de los precios mayoristas es seguido de cerca por el Gobierno nacional, debido a que este indicador suele funcionar como una referencia para anticipar la evolución de los precios minoristas. Tanto Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, destacaron en distintas oportunidades su relevancia.

Combustibles y energía, entre los rubros que más aumentaron en el año

En los últimos doce meses, los productos refinados del petróleo registraron el mayor aumento dentro del IPIM, con una suba del 52,8%. Detrás quedaron el petróleo crudo y gas, que avanzó 51,9%, y la energía eléctrica, con un incremento acumulado del 48,8%.

Entre los sectores que también mostraron importantes aumentos interanuales se destacaron los productos pesqueros, con una suba del 49,3%. Por detrás se ubicaron los productos de minerales no metálicos (31,2%), las impresiones y reproducción de grabaciones (32,4%), el tabaco (30,6%) y las sustancias y productos químicos (27,5%).

Por el contrario, algunos sectores mostraron aumentos más moderados en los últimos doce meses. Entre ellos se destacaron “otros medios de transporte”, con una suba del 6,9%, los equipos y aparatos de radio y televisión, que aumentaron 10,6%, y las máquinas y equipos, con un incremento del 13,9%.

El mayor incremento interanual se observó en los productos primarios, que acumularon una suba del 38,8%, frente al 28,1% de los productos manufacturados y la energía eléctrica.

Dentro del conjunto de productos nacionales, que avanzó 30,5% en el año, esta brecha contribuyó de manera importante a explicar el comportamiento del índice general.

La evolución de los precios primarios y de la energía también tuvo impacto en los otros dos índices que mide el Indec. El IPIB acumuló un aumento interanual del 28,9%, mientras que el IPP avanzó 29,7% en los últimos doce meses.

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