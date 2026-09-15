Puerto Libertad, el rincón de Misiones que invita a desconectar en medio de la selva.

Argentina cuenta con una amplia variedad de destinos turísticos ideales para descubrir, pasear y disfrutar de unos días de descanso. Entre ellos se encuentra Puerto Libertad , una pequeña localidad de Misiones que sobresale por su calma y por el paisaje natural que la rodea, a orillas del río Paraná. Se trata de un destino ideal para unas escapadas en familia.

Ubicado a aproximadamente 30 minutos de las reconocidas Cataratas del Iguazú , este rincón misionero aparece como una alternativa todavía poco frecuentada por los turistas. Allí es posible encontrar un entorno tranquilo en el que las tradiciones guaraníes conviven con la dinámica de la comunidad local , dando forma a una propuesta diferente.

Este tipo de destinos singulares y alejados de los circuitos más conocidos conservan parte de la historia y la identidad de cada región, al mismo tiempo que brindan una experiencia enriquecedora para quienes buscan acercarse a la naturaleza y disfrutar de las distintas actividades que ofrece el lugar.

En el extremo noreste de Argentina , dentro de la provincia de Misiones, se encuentra Puerto Libertad , una localidad que se extiende junto a las aguas del imponente río Paraná . Su ubicación privilegiada permite disfrutar de paisajes de gran atractivo y de un entorno caracterizado por la calma.

Situado frente al territorio paraguayo, el pueblo se encuentra inmerso en la frondosa selva misionera, un paisaje reconocido por el característico color rojizo de sus suelos y la abundante vegetación. A unos 30 minutos de Puerto Iguazú y de las célebres Cataratas del Iguazú, Puerto Libertad aparece como una opción más apacible para quienes buscan alejarse del movimiento y la gran afluencia de visitantes de los principales puntos turísticos de la zona.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Puerto Libertad, Misiones?

Puerto Libertad se presenta como una alternativa perfecta para quienes desean desconectarse del ritmo cotidiano y disfrutar de un contacto cercano con el entorno natural. En medio de la selva misionera se despliegan diferentes recorridos para realizar caminatas, que permiten descubrir de cerca la flora y la fauna autóctonas. A medida que se avanza por estos senderos, el visitante queda completamente rodeado por la frondosa vegetación y los sonidos propios del ambiente selvático.

Entre los atractivos que ofrece la zona se encuentra el salto Yasí, una cascada de carácter natural y prácticamente intacta que constituye una visita obligada para quienes disfrutan de este tipo de paisajes. El acceso es posible a través de la Posada Puerto Bemberg, establecimiento que se encuentra dentro de una reserva privada de aproximadamente 300 hectáreas.

Esta posada histórica, enclavada en plena selva, ofrece una estadía diferente, con espacios y habitaciones diseñados para convivir de manera armónica con la vegetación que los rodea. Además de funcionar como alojamiento, el establecimiento constituye una puerta de entrada a Pristine Iguazú, un proyecto orientado a la conservación del entorno natural y pensado como un refugio apartado para quienes buscan alejarse del ritmo y las exigencias de la vida moderna.

La propuesta gastronómica de Puerto Libertad conserva una marcada influencia de la tradición guaraní, presente en recetas y productos típicos como la chipa, el mbeyu y distintas elaboraciones a base de mandioca. A esto se suma una amplia variedad de frutas tropicales, entre ellas mango, guayaba, papaya y maracuyá, que pueden encontrarse frescas y en su punto de maduración en los mercados de la localidad.

Otra posibilidad es acercarse a las costumbres de la comunidad, ya que quienes visitan el pueblo pueden compartir un momento con los habitantes en la plaza y disfrutar de un tereré, la tradicional infusión fría preparada con yerba mate que resulta especialmente elegida durante las jornadas de altas temperaturas.

Puerto Libertad lleva el particular apodo de “la capital de la tranquilidad”, una denominación que refleja la manera en que sus propios habitantes perciben la localidad. Para ellos, se trata de un verdadero remanso de serenidad, donde la rutina transcurre a un ritmo pausado y prevalecen los vínculos entre vecinos y el sentido de comunidad.

Cómo llegar a Puerto Libertad, Misiones

Para llegar en auto desde Puerto Iguazú, hay que tomar la Ruta Nacional 12 en dirección sur. El trayecto permite recorrer esta vía mientras se disfruta del paisaje característico de la región.

Quienes parten desde otros puntos del país, especialmente desde el sur, como Buenos Aires, pueden dirigirse por la Ruta Nacional 14 hacia el norte y luego continuar por la Ruta Provincial 19 hasta empalmar con la Ruta Nacional 12. Desde allí, se deben seguir las indicaciones hacia Puerto Iguazú y posteriormente tomar el camino que conduce hasta Puerto Libertad.

Una alternativa práctica para llegar es utilizar micros de larga distancia, ya que distintas empresas mantienen servicios frecuentes que conectan Puerto Libertad con Puerto Iguazú y con otros puntos de la provincia de Misiones. Por lo general, se trata de una opción accesible y cómoda para quienes desean trasladarse hasta la localidad.

Quienes prefieran una experiencia diferente también tienen la posibilidad de arribar por vía fluvial, navegando por las aguas del río Paraná. Además de funcionar como medio de transporte, este recorrido permite contemplar el entorno desde otra perspectiva y ofrece una llegada singular y pintoresca a Puerto Libertad.

Otra posibilidad es viajar en avión, utilizando como punto de llegada el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú (Cataratas del Iguazú), ubicado a unos 45 minutos en auto de Puerto Libertad. Una vez allí, los visitantes pueden optar por alquilar un vehículo o contratar un taxi para completar el trayecto hasta la localidad.