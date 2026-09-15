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15 de septiembre de 2026 - 11:03
País.

Victoria Villarruel participa de la Misa Estacional del Señor y la Virgen del Milagro en Salta

Victoria Villarruel participa de la Misa Estacional del Milagro en Salta y por la tarde acompañará la tradicional procesión

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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Desde las primeras horas del día, la capital salteña concentra a miles de personas provenientes de distintos puntos de la provincia y de otras regiones del país, muchas de ellas después de recorrer durante varios días extensos trayectos a pie para llegar hasta la Catedral Basílica.

Villarruel arribó durante la mañana a Salta y participa de la Misa Estacional en la Catedral, junto a autoridades provinciales, representantes de distintas instituciones y una gran cantidad de fieles que se acercaron para formar parte de una de las celebraciones religiosas más importantes del norte argentino.

Miles de peregrinos y una multitud en las calles de Salta

La jornada central del Milagro genera un movimiento multitudinario en la capital salteña. Las inmediaciones de la Catedral y distintos sectores del centro se encuentran colmados de personas que llegaron para renovar su fe y participar de las celebraciones.

A los vecinos de la ciudad se suman numerosas columnas de peregrinos llegadas desde distintos departamentos de Salta, además de fieles provenientes de otras provincias. Muchos completaron varios días de caminata antes de ingresar a la ciudad.

La actividad continuará durante la tarde con la tradicional Procesión del Señor y la Virgen del Milagro, prevista desde las 15.15. Villarruel también tiene previsto acompañar este momento central de la celebración junto a las autoridades y los miles de fieles presentes.

Un amplio operativo con 5 mil policías

La multitudinaria convocatoria está acompañada por un importante dispositivo de seguridad. El Gobierno de Salta informó que 5 mil policías fueron afectados al operativo del Milagro 2026, con tareas de prevención, seguridad, acompañamiento y asistencia a peregrinos, fieles y turistas.

La cobertura incluye distintas áreas de la Policía de Salta, el Sistema de Emergencias 911 y Defensa Civil, y fue organizada en diferentes fases que abarcan el micro y macrocentro, la Catedral Basílica, el recorrido de la procesión, la renovación del Pacto de Fidelidad y la posterior desconcentración de los asistentes.

Para la procesión de este martes se diagramaron además 26 sectores de responsabilidad distribuidos estratégicamente en distintos puntos de la ciudad, con monitoreo y presencia policial durante todo el recorrido.

A este despliegue general se suma el operativo especial por la presencia de Victoria Villarruel, cuya planificación comenzó aproximadamente diez días atrás. El dispositivo contempla la participación de fuerzas provinciales y federales, Seguridad Vial, seguimiento de la comitiva y monitoreo mediante las cámaras del 911.

Una vez concluidas las actividades previstas por el Milagro, se espera que la vicepresidenta regrese a Buenos Aires, aunque hasta el momento no se informó oficialmente un horario preciso para su partida.

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