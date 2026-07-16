Fuerte cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich por la sesión del Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado , Patricia Bullrich, mantuvieron un fuerte intercambio de mensajes por WhatsApp luego de que la titular de la Cámara alta intentara aplazar la sesión prevista para este mediodía.

En ese encuentro, el oficialismo buscará tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , también denominado ley de tierras . La tensa conversación se produjo durante la jornada de ayer, salió a la luz públicamente este jueves y volvió a poner de manifiesto el enfrentamiento que mantiene Victoria Villarruel con la administración de Javier Milei .

La existencia del intercambio fue ratificada por fuentes al tanto de la conversación. De acuerdo con la reconstrucción realizada por ese medio, el conflicto comenzó cuando la vicepresidenta intentó dejar sin efecto la sesión programada para este jueves.

Bullrich se opuso a esa alternativa y sostuvo la necesidad de continuar con el debate de un proyecto que la Casa Rosada ubica entre las prioridades de su programa de reformas . El primer comentario de Villarruel estuvo relacionado con la victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra , resultado que le permitió al conjunto nacional obtener el pase a la final del Mundial .

“¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?”, expresó la vicepresidenta. Como respuesta, Bullrich señaló que el encuentro podía llevarse adelante “para festejarlo”. No obstante, la conversación dejó rápidamente de girar en torno al fútbol y se centró en el verdadero eje del conflicto: el proyecto que el Senado tratará este jueves.

Villarruel manifestó un fuerte rechazo a la propuesta, especialmente al apartado vinculado con el régimen de tierras rurales. De acuerdo con la reconstrucción de ese intercambio, afirmó que la norma significaba “vender el país”, definió como “indignante” el capítulo referido a las tierras y reprochó al oficialismo por, según su visión, restarle importancia a la “integridad territorial”.

Más adelante, la vicepresidenta aseguró que el Gobierno vive “en Narnia”, mientras “cierran pymes todos los días” y “la gente no tiene para comer”, y señaló que la administración nacional busca “rifar” la Argentina.

A lo largo de toda la conversación, Bullrich sostuvo su respaldo al proyecto. La titular del bloque oficialista argumentó que la iniciativa apunta a “cambiar el país”, rechazó que implique la venta de tierras argentinas y afirmó que su propósito es impulsar el desarrollo. Con el correr del intercambio, el debate fue adquiriendo un tono cada vez más intenso, tanto en el plano político como en el personal.

El cruce escaló con acusaciones personales

En uno de los momentos de mayor tensión de la conversación, Bullrich le planteó a Villarruel que, en caso de no coincidir con la orientación adoptada por el Gobierno, debería dejar su cargo.

La vicepresidenta respondió defendiendo la representación institucional que posee y recordó que su puesto también surgió del respaldo de los ciudadanos en las urnas. Además, cuestionó a Bullrich al señalar que promovía la iniciativa “por obsecuente”. A partir de allí, el intercambio derivó en críticas personales: Villarruel le recriminó haber “llegado tarde” al espacio político y le sugirió que fuera a “chuparle las medias a Karina Milei”, en alusión a la secretaria general de la Presidencia.

Bullrich respondió que aquella situación podía convertirse en “el comienzo y fin de una corta vida política”. El diálogo concluyó luego de una serie de fuertes cuestionamientos personales entre ambas dirigentes: Villarruel la definió como “parásito” y la vinculó con “la casta”, mientras que Bullrich replicó que jamás había imaginado que pudiera mostrarse “tan mal educada”.

Más allá de la dureza del cruce, el episodio volvió a dejar expuesta una diferencia política de fondo entre la vicepresidenta y la Casa Rosada en torno a uno de los proyectos que la administración nacional ubica como una de sus principales prioridades legislativas.

El Gobierno sobre los cambios a la Ley de Tierras Rurales

Desde el Gobierno nacional cuestionan la lectura que realizó Villarruel sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. De acuerdo con fuentes oficiales, la propuesta no contempla la posibilidad de que gobiernos extranjeros puedan adquirir tierras rurales en territorio argentino.

En cambio, desde el Ejecutivo aseguran que la iniciativa conserva una restricción total para ese tipo de operaciones, incorpora un esquema de supervisión adicional —a cargo de las autoridades provinciales y del Poder Ejecutivo Nacional— en aquellos casos donde participen compañías con capital estatal extranjero y mantiene las regulaciones especiales que rigen para las áreas de seguridad ubicadas en zonas fronterizas.

La postura que sostiene el oficialismo es que la modificación establece una diferencia clara entre la llegada de capitales privados y los posibles intereses vinculados a gobiernos extranjeros. Además, remarcan que el nuevo esquema refuerza los mecanismos de control en aquellos sectores donde, según su criterio, podría verse comprometida la soberanía nacional. En el Ejecutivo aseguran que la norma no implica una reducción de la protección sobre el territorio argentino, sino que la vuelve “más precisa, más federal y más firme”.

La mirada de Villarruel, en cambio, apunta en otra dirección. La vicepresidenta considera que el proyecto representa una eliminación de límites que actualmente están vigentes y que abre la puerta a una mayor facilidad para que ciudadanos o entidades extranjeras puedan acceder a tierras argentinas. Por ese motivo, se manifestó en contra de que el Senado continuara con el debate de la iniciativa.

La distancia entre Victoria Villarruel y la Casa Rosada

En la Casa Rosada sumaron además un factor que incrementó la tensión interna. Dirigentes del oficialismo involucrados en la planificación parlamentaria consideran que la posición adoptada por Villarruel terminó alineándose, en los hechos, con la postura que desde hace tiempo mantienen Unión por la Patria y otros sectores opositores, que buscan postergar la discusión del proyecto.

Esa interpretación profundizó el malestar dentro del Gobierno, que ubica la aprobación inicial de la iniciativa como uno de los principales propósitos de la sesión prevista para este mediodía.

El conflicto volvió a evidenciar la profunda distancia que existe entre Villarruel y la administración nacional. Desde hace más de dos años, la vicepresidenta mantiene un vínculo prácticamente quebrado con Javier Milei y quedó relegada de los espacios donde se definen las principales líneas de acción del Poder Ejecutivo.

A su vez, el vínculo con Karina Milei atraviesa una etapa de máxima tensión y, desde hace tiempo, dejó de haber una comunicación habitual o un intercambio político sostenido entre ambas. Dentro de ese escenario, Bullrich pasó a ocupar un rol central como una de las dirigentes encargadas de llevar adelante el diálogo legislativo con la Casa Rosada y de coordinar la hoja de ruta del oficialismo dentro del Senado.

Un debate clave en medio de una fuerte disputa

El fuerte cruce que trascendió este jueves dejó en evidencia que la distancia entre la vicepresidenta y el Gobierno dejó de estar vinculada únicamente a aspectos relacionados con la dinámica institucional o el reparto de espacios de decisión. Ahora, las diferencias también abarcan el contenido de iniciativas que el Presidente considera fundamentales dentro de su programa político.

Con este clima político como telón de fondo, el Senado sesionará este mediodía con el objetivo de avanzar hacia la aprobación inicial de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Desde el oficialismo aseguran que cuentan con los apoyos necesarios para alcanzar el quórum y poner en marcha el tratamiento de un proyecto que, incluso antes de ingresar formalmente al recinto, ya generó una de las disputas internas más profundas desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

Los chats entre Villarruel y Bullrich

— Victoria Villarruel: “Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”.

— Patricia Bullrich: “Para festejarlo”.

— VV: “Para vender el país. Nadie quiere festejar en el Senado. Que cada senador lo festeje en su provincia, con su familia, no votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

— PB: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”.

— VV: “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

— PB: “Ni se venden tierras. Se desarrolla el país”.

— VV: “No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia. La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho”.

— PB: “Yo estoy bien en la realidad. Y los argentinos quieren progresar, no ser más subdesarrollados, populistas, pobres. Cuántos kirchneristas habrán ido al Mundial”.

— VV: “Uds. nos quieren rifar. No seas hipócrita. Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina. Preguntale a Viola, que se debe haber encontrado con ellos allá”.

— PB: “Si no te gusta, renunciá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”.

— VV: “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo. Lo que escribo es la realidad de la ley que vos estás empujando por obsecuente”.

— PB: “A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad”.

— VV: “Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina”.

— PB: “¡Chau! Chau, comienzo y fin de una corta vida política”.

— VV: “Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida. Chau”.

— PB: “Perdón, estaba festejando. Pero los buenos, como Messi, somos capaces de jugar muchos mundiales. Y para tu récord, nunca pensé que eras tan mal educada”.