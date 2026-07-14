El Gobierno activa la mesa política para definir la agenda y lograr la suspensión de las PASO

El Gobierno convocará para este martes en Casa Rosada a la mesa política , el espacio interno destinado al análisis y la coordinación de las principales definiciones del Poder Ejecutivo . Se apunta a organizar la estrategia parlamentaria para el período que comenzará tras el receso invernal del Congreso y revisar las iniciativas que Javier Milei pretende impulsar.

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La reunión se llevará adelante en la oficina de la Jefatura de Gabinete una vez concluida la habitual conferencia de prensa que el vocero presidencial Adrián Ravier ofrece cada martes desde las 11 de la mañana .

En esas presentaciones también participa el secretario de Comunicación y Medios , Fabián Fernández , quien forma parte de los nueve dirigentes que integran la mesa política del Gobierno .

La conducción de la mesa política quedó en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , luego de la salida del por entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Desde ese momento, es ella quien organiza las convocatorias y encabeza las reuniones , que según describen desde el entorno oficial tienen un formato más informal y relajado de lo que suele imaginarse fuera del ámbito interno del Gobierno.

La reunión, prevista para el mediodía, contará además con la presencia de distintos referentes del oficialismo. Entre ellos estarán el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el dirigente encargado del armado nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; y la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

“Será bien operativa para hablar sobre las reformas del Congreso y, probablemente, de las reuniones del Colo (Santilli) con los gobernadores”, señaló uno de los dirigentes invitados al encuentro de este martes.

Suspensión de las PASO y la búsqueda de respaldo de los gobernadores

De cara a la última parte del año, el objetivo central que se fijó el oficialismo en materia política es avanzar con la eliminación o suspensión de las PASO. En Casa Rosada mantienen una mirada positiva sobre esa posibilidad, aunque consideran más probable alcanzar una suspensión temporal de las primarias antes que una eliminación definitiva del calendario electoral.

Santilli consiguió sumar el respaldo de distintos gobernadores a la propuesta de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En los últimos días, expresaron su acompañamiento el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, y el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, dos dirigentes que mantienen un vínculo de cooperación política con la administración nacional.

El jefe de Gabinete mantuvo ayer por la mañana una reunión con Poggi en Casa Rosada y, en el último tiempo, logró consolidar dos imágenes de relevancia junto a un grupo de gobernadores. La primera ocurrió durante su asunción como ministro coordinador, cuando varios mandatarios provinciales se acercaron a saludarlo, y la segunda tuvo lugar el miércoles pasado en Tucumán, durante la vigilia previa a la celebración del 9 de julio.

Sin embargo, dentro del oficialismo reconocen que algunos respaldos aún no se traducen en acuerdos concretos y que, en ciertos casos, será necesario avanzar mediante esquemas de negociación más específicos. Cerca del Gobierno sostienen que cada distrito presenta una realidad propia y que, por ese motivo, requiere un tratamiento particular para alcanzar consensos.

La reforma del Banco Central, una de las apuestas económicas centrales

En ese marco, ayer se confirmó la asistencia financiera para Córdoba, mediante un adelanto de hasta $400 mil millones destinado a cubrir obligaciones de corto plazo.

Banco Central de la República Argentina.

Con una dinámica interna que en la administración nacional definen como más activa y renovada luego de la modificación en la Jefatura de Gabinete, el Gobierno entiende que se abre una nueva oportunidad para reactivar iniciativas postergadas y avanzar con nuevas propuestas.

Durante la reunión de la mesa política, también ocupará un lugar central una de las iniciativas a las que el presidente Javier Milei le dedicó mayor atención en los últimos meses y que considera fundamental aprobar durante la segunda mitad del año para fortalecer la estabilidad económica: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La propuesta plantea establecer una prohibición absoluta al uso de recursos del Banco Central para asistir al Tesoro, tanto de manera directa como mediante mecanismos indirectos, con el objetivo de impedir la emisión monetaria destinada a financiar el desequilibrio fiscal.

Entre los cambios contemplados figuran la eliminación de los adelantos transitorios y del giro de utilidades del organismo monetario al Estado, además de la incorporación de sanciones penales, incluida la posibilidad de penas de prisión, para los funcionarios que autoricen emisión de dinero sin respaldo.

Limitar la emisión y reforzar la autonomía del BCRA

La iniciativa apunta a reducir la utilización de la emisión de dinero con fines políticos y permitirla únicamente ante escenarios de deflación, al mismo tiempo que establece la obligación de mantener reservas técnicas destinadas a evitar el reparto de beneficios meramente contables.

Además, la propuesta modifica el rol institucional del Banco Central, al concentrar su función exclusivamente en garantizar la estabilidad del valor de la moneda y combatir la inflación. De esta manera, deja de contemplar como objetivos adicionales cuestiones como la promoción del empleo o el impulso del crecimiento económico bajo criterios de inclusión y equidad social.

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La iniciativa también contempla la eliminación de las Letras Intransferibles, títulos que carecen de cotización en el mercado y que fueron utilizados por el Tesoro para obtener reservas del Banco Central. A su vez, plantea cambios en el sistema de designación y salida de autoridades de la entidad monetaria, con el objetivo de fortalecer su autonomía y reducir la influencia directa del Poder Ejecutivo sobre su funcionamiento.

Por el momento, el Gobierno todavía no definió cuándo realizará la presentación oficial del proyecto. No obstante, desde el entorno presidencial señalan que el envío podría concretarse una vez finalizado julio, cuando el Congreso vuelva a retomar su actividad legislativa habitual.

“A priori seguimos con la agenda de proyectos ya ingresados en ambas Cámaras. Por ahí se le suma el proyecto de desregulación. Y este jueves que se trata en recinto Propiedad Privada”, explicó a Infobae uno de los integrantes de la mesa política.

La agenda legislativa del segundo semestre

El espacio de coordinación del oficialismo continúa siguiendo de cerca el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo debate en el Senado está previsto para el 16 de julio. Al mismo tiempo, analiza las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal con la intención de enviarlo a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

El Gobierno avanza además en la reorganización del calendario de iniciativas que forman parte de su agenda prioritaria, entre ellas la reforma electoral, los cambios vinculados al esquema de zonas frías —cuya discusión quedó programada para agosto— y las modificaciones previstas sobre el proyecto de Inocencia Fiscal.

Estas definiciones se analizan en un contexto marcado por la disputa del Mundial y a pocos días del inicio del receso invernal del Congreso.

El Senado Nacional sesionará desde las 11 presidido por Victoria Villarruel. (Foto: Sofía Areco/ Comunicación Senado)

Dentro de los asuntos abordados durante la reunión también estuvo la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una propuesta cuyo tratamiento fue suspendido en dos ocasiones y que, por ahora, tiene como fecha prevista de debate el próximo 16 de julio en el Senado.

El encuentro también será utilizado como un espacio de evaluación y coordinación política semanal. Desde el oficialismo buscan consolidar una dinámica estable que permita revisar el avance de las iniciativas legislativas, realizar un seguimiento constante de la agenda parlamentaria y mejorar la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso mediante reuniones periódicas cada semana.