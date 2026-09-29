Más familias buscan ayuda en Cáritas Jujuy: "La situación está peor"

Cáritas Jujuy registra entre 30 y 50 atenciones diarias. Llegan familias de Chijra, Alto Comedero y otros sectores, pero la ayuda disponible no siempre alcanza.

La puerta de Cáritas Jujuy recibe cada día historias diferentes, pero atravesadas por una misma necesidad. Algunas personas buscan ropa, otras calzado o alimentos y muchas llegan esperando simplemente encontrar algo que permita aliviar una situación familiar que se volvió difícil de sostener. Lo que antes estaba asociado principalmente a personas en situación de calle comenzó a extenderse: ahora llegan familias enteras, adultos mayores y vecinos provenientes de barrios cada vez más alejados .

Aníbal Cruz, integrante del área de Asistencia Inmediata de Cáritas , describió una realidad que se fue profundizando con el tiempo. Actualmente, la institución registra entre 30 y 50 atenciones por día , aunque reconoce que no siempre dispone de recursos suficientes para responder a todos los pedidos.

“Por día superamos las 30 a 50 personas”, explicó Cruz, y detrás de esa cifra aparece quizás el aspecto más difícil del trabajo cotidiano: quienes llegan primero suelen encontrar alguna respuesta, pero cuando las donaciones se terminan, hay personas que deben regresar con las manos vacías.

“Lamentablemente, no a todas les podemos dar una mano. Muchos tratan de venir tempranito y a ellos podemos ayudarlos; al resto, lamentablemente, tenemos que decirles que no porque no todos los días hay para darles”, relató.

“Por día superamos las 30 a 50 personas” “Por día superamos las 30 a 50 personas”

Ya no llegan solamente personas en situación de calle

El cambio que observan desde Cáritas no pasa únicamente por la cantidad de pedidos, sino también por quiénes necesitan asistencia y desde dónde llegan. Tiempo atrás, gran parte de las consultas provenían de personas de barrios relativamente próximos a la sede, como Chingo, San Martín o Punta Diamante. Hoy esa geografía se amplió considerablemente.

“Ahora viene gente de Chijra, familias enteras que vienen de Chijra, que vienen de Alto Comedero, de Aeroclub. También nos toca atender familias”, contó Cruz.

La asistencia, entonces, dejó de concentrarse exclusivamente en quienes viven en la calle. Familias con hijos y adultos mayores también comenzaron a acercarse en busca de ayuda, una situación que obliga a Cáritas a establecer prioridades cuando los recursos disponibles no alcanzan.

“Ya no solamente es la persona que está en situación de calle, sino familias y abuelos también” “Ya no solamente es la persona que está en situación de calle, sino familias y abuelos también”

Ante esa realidad, la institución intenta priorizar a los grupos familiares y adultos mayores, mientras que los martes y jueves se concentra especialmente la atención destinada a personas en situación de calle.

Entre 30 y 50 personas llegan cada día

Cáritas trabaja de lunes a viernes, de 9 a 12, y lleva un registro de las personas que recibe. Las cifras muestran jornadas que pueden superar las 30 y llegar hasta las 50 atenciones, una demanda que contrasta con la disponibilidad de elementos para entregar.

A la sede llegan aproximadamente tres donaciones por semana, principalmente de ropa y calzado. Sin embargo, Cruz advirtió que actualmente no solo reciben menos cantidad que en otros momentos, sino que parte de las prendas llegan en condiciones que impiden entregarlas.

“Todo lo que llega es bien recibido. Siempre nosotros somos agradecidos porque la gente de Jujuy es muy solidaria”, destacó. Pero esa solidaridad tiene hoy que distribuirse entre una demanda creciente.

Además, las donaciones que recibe la sede no permanecen exclusivamente en San Salvador de Jujuy. Parte de la ropa, el calzado y la mercadería se distribuye entre parroquias, merenderos y comedores que Cáritas acompaña a lo largo de la diócesis, lo que permite sostener asistencia en otros puntos de la provincia.

Viajan desde el interior buscando algo para llevar a casa

La necesidad también aparece lejos de la capital. Cáritas recibe personas que viajan desde el interior para solicitar asistencia, aun cuando trasladarse representa un gasto adicional para hogares que ya atraviesan dificultades económicas.

Cruz vinculó esta situación con el aumento de los costos de transporte y explicó que, en algunos casos, las personas pagan un pasaje y llegan hasta la sede con la expectativa de conseguir ropa, alimentos u otro tipo de ayuda. El problema aparece cuando ese esfuerzo no encuentra respuesta porque ese día ya no quedan elementos disponibles.

“Llegan acá con esa esperanza de conseguir algo en ese momento y a veces es doloroso decirles que no cuando ellos se gastaron en el pasaje” “Llegan acá con esa esperanza de conseguir algo en ese momento y a veces es doloroso decirles que no cuando ellos se gastaron en el pasaje”

Para intentar evitar que todas las necesidades terminen concentrándose en la sede central, Cáritas busca fortalecer el trabajo de las parroquias del interior mediante programas de envío de mercadería y distribución de ropa. Sin embargo, muchas personas continúan viajando hasta San Salvador de Jujuy buscando directamente una respuesta.

Una ayuda que depende también de las donaciones

Detrás de las cifras existe una cadena sencilla: lo que una persona dona puede terminar en manos de una familia, un adulto mayor, una persona en situación de calle, un merendero o un comedor. Por eso, la capacidad de respuesta de Cáritas depende en buena medida de aquello que recibe de la comunidad.

Pero el escenario que describió Cruz muestra un desequilibrio creciente. Mientras las necesidades se extienden hacia nuevos barrios y aparecen familias completas solicitando asistencia, las donaciones llegan en menor cantidad y no siempre en condiciones de ser utilizadas.

Cáritas continúa recibiendo y distribuyendo aquello que puede recuperar, pero hay jornadas en las que simplemente no alcanza para todos. Y quizás esa sea la imagen que mejor resume la situación actual: personas que llegan cada mañana buscando ayuda y trabajadores que deben decidir cómo distribuir recursos limitados entre decenas de necesidades.

“Lamentablemente está peor”, resumió Aníbal Cruz. Una frase breve para una realidad que, según advierten desde la asistencia cotidiana, se extiende y se profundiza con el tiempo.

“Lamentablemente está peor” “Lamentablemente está peor”