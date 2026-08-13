Crecieron los pedidos de asistencia en Cáritas Jujuy

Cáritas Jujuy registró en los últimos dos meses un incremento en la cantidad de personas que recurren a la institución en busca de asistencia. Aníbal Cruz , integrante de la organización, explicó que actualmente reciben a más de 100 personas que concurren de manera frecuente para solicitar mercadería, ropa, calzado y otros elementos.

“En estos últimos dos meses, sobre todo, se ha acrecentado, de lo que veníamos teniendo, un 30% más. Porque generalmente atendíamos a 60 personas , a veces vienen a diario y hay muchos de tránsito. Y hoy por hoy deben haber llegado ya a más de 100 personas” , señaló Cruz.

El integrante de Cáritas aclaró que se trata, en muchos casos, de personas que regresan habitualmente a la sede. “No sé si se puede decir fijos, pero vienen siempre, frecuentan siempre Cáritas” , detalló.

Cruz indicó que anteriormente gran parte de quienes buscaban ayuda provenían de sectores cercanos y barrios periféricos, aunque actualmente llegan familias desde diferentes puntos. “ Solían venir de los barrios periféricos, de acá de Punta Diamante, de El Chingo . El Chingo en su mayoría vienen. Ahora también de Alto Comedero , de la Tupac, o familias que viven en San Cayetano”, explicó.

Entre las principales necesidades aparecen los alimentos y la vestimenta. “Más que nada vienen, piden mercadería y ropa, y bueno, lo que pueda haber de acá de Cáritas”, agregó. Según Cruz, la demanda continúa creciendo y uno de los sectores más afectados es el de los adultos mayores. “Es lamentable por el hecho de que la situación económica no está mejorando. Entonces esto hace que estén ellos peor, más que nada los adultos mayores, que por ahí no tienen cómo pagar un alquiler o una boleta”, sostuvo.

En esos casos, la asistencia con productos básicos permite destinar los ingresos disponibles a otras obligaciones. “Por ahí viniendo a llevar un poquito de mercadería, lo que nosotros podemos colaborar, o algo de calzado, de ropa, están con eso y pueden juntar por lo menos para pagar su servicio”, explicó.

Cáritas trabaja con la mercadería que quedó disponible

La institución también recibe donaciones de particulares, aunque Cruz señaló que actualmente la entrega de alimentos por parte de la comunidad es reducida. “Siempre hay familias que donan. Mercadería casi muy poco está donando la gente”, afirmó.

Además, explicó que contaban con asistencia a través de un convenio con Nación, pero que esa ayuda se interrumpió hace aproximadamente seis meses. “Estamos trabajando con lo remanente que nos quedó y estamos haciendo la atención con mercadería una sola vez al mes”, indicó.

La medida responde a la cantidad de personas que necesitan asistencia y a los recursos disponibles. “No hay para todo y es mucha gente la que viene”, señaló Cruz. A esa entrega mensual se suma el trabajo que realizan durante la semana: “Martes y jueves estamos haciendo atención generalmente con la gente en situación de calle”.

Crecieron los pedidos de asistencia en Cáritas Jujuy

Mochilas, ropa y zapatillas, entre las principales necesidades

Las personas en situación de calle también recurren a Cáritas en busca de elementos que les permitan trasladar sus pertenencias. Cruz explicó que las mochilas y los bolsos se encuentran entre los pedidos frecuentes.

“La gente en situación de calle por ahí pernocta con la mochila todo el día porque no tiene un lugar fijo, lamentablemente. Y por cuestiones de que entre ellos por ahí se roban, no lo pueden dejar en un lugar fijo”, comentó.

Por este motivo, aseguró que existen “muchos pedidos de mochilas, bolsos”. A esto se suma la necesidad de ropa para los meses de mayor temperatura: “Ahora que viene el verano están pidiendo remeras, camisas, pantalones sueltos. Los jogging, buscan mucho jogging, y zapatillas”. El calzado es uno de los elementos que más solicitan y que resulta difícil conseguir. “Es frecuente, zapatillas te piden todos, y no hay zapatillas”, concluyó Cruz.