La Iglesia en Jujuy advierte un aumento de los pedidos de ayuda

El Obispo de Jujuy analizó el escenario social y señaló que cada vez más personas recurren a espacios de asistencia ante las dificultades económicas.

La situación económica no aparece solamente reflejada en las estadísticas, desde la Iglesia en Jujuy aseguran que también se percibe en el crecimiento de las personas que buscan asistencia y acompañamiento ante las dificultades para afrontar los gastos cotidianos.

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En diálogo con Canal 4 , el Obispo de Jujuy, César Daniel Fernández , se refirió a los últimos datos de pobreza y confirmó que en los espacios vinculados a la Iglesia observan una mayor demanda de ayuda.

“ Sí, evidentemente cada vez... ”, respondió Fernández al ser consultado específicamente sobre el incremento de personas que recurren a distintos espacios en busca de asistencia. El Obispo relacionó esta situación con la pérdida de poder adquisitivo que atraviesan distintos sectores de la población.

Durante la entrevista, Fernández sostuvo que el escenario puede observarse también en los gastos básicos que enfrentan diariamente las familias.

“Uno ve todos los días el incremento de las cosas elementales para la subsistencia, las tarifas de los servicios” “Uno ve todos los días el incremento de las cosas elementales para la subsistencia, las tarifas de los servicios”

También mencionó el aumento de combustibles y otros costos que terminan trasladándose al presupuesto cotidiano. “Todo eso tiene que impactar en el bolsillo de la gente”, afirmó.

Para Fernández, uno de los principales problemas aparece cuando esos incrementos no encuentran una evolución similar en los ingresos. “No impactan de la misma manera las subas salariales. Entonces no hay forma de que la ecuación dé en un sentido positivo para la reducción de la pobreza”, expresó.

"No hay forma de que la ecuación dé en un sentido positivo para la reducción de la pobreza” "No hay forma de que la ecuación dé en un sentido positivo para la reducción de la pobreza”

Una realidad que la Iglesia observa de cerca en Jujuy

El Obispo explicó que la preocupación por la situación social no comenzó con la publicación de los últimos indicadores.

“De hecho, la Iglesia ya había marcado en su momento esta situación antes de conocer estos índices” “De hecho, la Iglesia ya había marcado en su momento esta situación antes de conocer estos índices”

En ese contexto, la mayor cantidad de pedidos de ayuda aparece como una señal concreta de lo que ocurre en distintos sectores. La entrevista no aportó cifras específicas sobre cuántas personas reciben asistencia ni detalló estadísticas propias de Cáritas u otras organizaciones de la Iglesia. Por eso, Fernández planteó el fenómeno desde la experiencia cotidiana y el contacto con quienes recurren a estos espacios.

El desafío de acompañar a quienes más lo necesitan

Fernández también habló del papel que considera que debe asumir la Iglesia frente a este escenario. Al referirse a las personas que atraviesan mayores dificultades económicas, sostuvo que será necesario profundizar el acompañamiento y la solidaridad.

“Nos animará como Iglesia también a tener una mirada, un acompañamiento, a redoblar nuestros esfuerzos en lo que nosotros podemos hacer, que es acompañar a la gente”, señaló.

Y agregó una de las frases centrales de la entrevista: “Motivar la solidaridad y crear muros de contención para que los más frágiles no sufran este flagelo”.

Para el Obispo de Jujuy, esa tarea implica estar cerca de las personas que ven deteriorarse sus ingresos y encuentran cada vez más dificultades para cubrir necesidades básicas.

De los números a las personas

Fernández insistió en que detrás de cada porcentaje de pobreza hay familias cuya economía diaria se volvió más difícil. En ese sentido, habló de personas que meses atrás podían sostener sus gastos y que ahora necesitan recurrir a otras formas de acompañamiento.

Más allá de los indicadores, para la Iglesia la señal también aparece puertas adentro: más consultas, más necesidades y personas que buscan ayuda para atravesar una situación económica compleja.