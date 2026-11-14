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14 de noviembre de 2026 - 09:37
Clima.

Alerta en Jujuy y Salta por vientos, tormentas y caída de granizo

Rige una alerta amarilla para distintas zonas de Jujuy y Salta. En territorio salteño también hay sectores bajo alerta naranja para este sábado 14 de noviembre.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Alerta por tormenta en Jujuy y Salta (imagen mejorada con inteligencia artificial).

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El pronóstico contempla acumulados de entre 15 y 40 milímetros para las zonas jujeñas bajo alerta amarilla, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

Qué zonas de Jujuy están bajo alerta amarilla

La advertencia alcanza a los siguientes departamentos y sectores:

  • El Carmen.

  • Ledesma.

  • Palpalá.

  • San Antonio.

  • San Pedro.

  • Santa Bárbara.

  • Valle Grande.

  • Doctor Manuel Belgrano.

  • Tilcara.

  • Cochinoca.

  • Humahuaca.

  • Puna de Rinconada.

  • Puna de Santa Catalina.

  • Tumbaya.

  • Yavi.

El área podría registrar lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con precipitaciones intensas en períodos cortos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Hay alerta por tormenta en Jujuy.

Hay alerta por tormenta en Jujuy.

Alerta por tormentas en Salta: sectores bajo nivel amarillo y naranja

En Salta, la advertencia alcanza a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

Para estos sectores se prevén tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Además, rige una alerta naranja para sectores de la provincia. Allí se esperan tormentas fuertes, algunas severas, con acumulados de entre 80 y 120 milímetros durante el período de alerta. También podrían registrarse granizo de diversos tamaños y ráfagas que superen los 90 kilómetros por hora.

Recomendaciones ante una alerta amarilla

Ante la posibilidad de tormentas y fuertes ráfagas, se recomienda:

  • Evitar salir de casa durante las tormentas.

  • No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

  • Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

  • Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

  • Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

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