Alerta en Jujuy y Salta por vientos, tormentas y caída de granizo

Distintas zonas de Jujuy y Salta se encuentran bajo alerta meteorológica por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Ya se registran fuertes vientos y se advierte por posibles precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
El pronóstico contempla acumulados de entre 15 y 40 milímetros para las zonas jujeñas bajo alerta amarilla, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.
Qué zonas de Jujuy están bajo alerta amarilla
La advertencia alcanza a los siguientes departamentos y sectores:
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El Carmen.
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Ledesma.
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Palpalá.
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San Antonio.
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San Pedro.
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Santa Bárbara.
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Valle Grande.
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Doctor Manuel Belgrano.
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Tilcara.
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Cochinoca.
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Humahuaca.
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Puna de Rinconada.
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Puna de Santa Catalina.
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Tumbaya.
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Yavi.
El área podría registrar lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con precipitaciones intensas en períodos cortos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Hay alerta por tormenta en Jujuy.
Alerta por tormentas en Salta: sectores bajo nivel amarillo y naranja
En Salta, la advertencia alcanza a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.
Para estos sectores se prevén tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
Además, rige una alerta naranja para sectores de la provincia. Allí se esperan tormentas fuertes, algunas severas, con acumulados de entre 80 y 120 milímetros durante el período de alerta. También podrían registrarse granizo de diversos tamaños y ráfagas que superen los 90 kilómetros por hora.
Recomendaciones ante una alerta amarilla
Ante la posibilidad de tormentas y fuertes ráfagas, se recomienda:
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Evitar salir de casa durante las tormentas.
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No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.
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Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
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Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
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Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
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Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.
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