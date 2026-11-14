Alerta en Jujuy y Salta por vientos, tormentas y caída de granizo

Alerta por tormenta en Jujuy y Salta (imagen mejorada con inteligencia artificial).

Distintas zonas de Jujuy y Salta se encuentran bajo alerta meteorológica por lluvias y tormentas , algunas localmente fuertes. Ya se registran fuertes vientos y se advierte por posibles precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

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El pronóstico contempla acumulados de entre 15 y 40 milímetros para las zonas jujeñas bajo alerta amarilla, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

La advertencia alcanza a los siguientes departamentos y sectores:

El área podría registrar lluvias y tormentas aisladas , algunas localmente fuertes, con precipitaciones intensas en períodos cortos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Hay alerta por tormenta en Jujuy.

Alerta por tormentas en Salta: sectores bajo nivel amarillo y naranja

En Salta, la advertencia alcanza a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

Para estos sectores se prevén tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Además, rige una alerta naranja para sectores de la provincia. Allí se esperan tormentas fuertes, algunas severas, con acumulados de entre 80 y 120 milímetros durante el período de alerta. También podrían registrarse granizo de diversos tamaños y ráfagas que superen los 90 kilómetros por hora.

Recomendaciones ante una alerta amarilla

Ante la posibilidad de tormentas y fuertes ráfagas, se recomienda: