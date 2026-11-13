Juan Soler exige prorrogar las sesiones hasta fin de año: "No se puede cerrar la Legislatura sin darle respuestas a los jujeños"

Juan Soler exige prorrogar las sesiones hasta fin de año

Juan Soler, presentó formalmente un proyecto para prorrogar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Jujuy hasta el 31 de diciembre. La iniciativa busca evitar el cierre anticipado del año parlamentario, previsto constitucionalmente para el 30 de noviembre, ante la alarmante acumulación de expedientes clave que aún no han sido debatidos.

"Básicamente, en el entendimiento de que no hemos trabajado lo necesario y que se suspendieron varias sesiones, no se puede cortar el 30 de noviembre. Hay que dar respuesta a un montón de temas que todavía están esperando", sentenció Soler al fundamentar la urgencia de su presentación.

El legislador alertó sobre el embudo legislativo que atraviesa la Cámara y las consecuencias directas sobre los ciudadanos. Explicó que existen múltiples temas que todavía no tomaron estado parlamentario, lo que implica que, si ingresan en estos días, recién pasarán a las comisiones y quedarán estancados. "Si no son tratados ahora, la gente tiene que esperar hasta marzo. Y los problemas de los jujeños no se toman vacaciones", subrayó, remarcando además que el Poder Ejecutivo aún no envió el Presupuesto provincial para su análisis. Según la ley de administración financiera el gobernador debió haberla mandado hasta el 15 de Octubre.

Juan Soler exige prorrogar las sesiones hasta fin de año Como eje central de las deudas legislativas, Soler apuntó a la asfixia económica que sufren los vecinos, por los servicios públicos, sumado al endeudamiento: "El tema de la energía eléctrica lo empezamos a hablar nosotros en mayo y todavía no le dimos una respuesta a los jujeños. Hay un proyecto esperando que tiene 19.000 firmas para que hagamos algo respecto de las tarifas", denunció el diputado, quien a lo largo del año ha impulsado diversos pedidos de informes para transparentar los costos operativos y la carga impositiva en las boletas de luz.

"La vida de los jujeños no puede estar atada a los problemas internos del radicalismo, hay que sesionar. La gestión del abandono no se toma descanso y las soluciones no pueden seguir esperando en un cajón mientras se define una interna", agregó Soler, marcando un claro contraste con la inacción oficialista. Con este proyecto, Soler busca mantener la Legislatura activa y exige que los representantes asuman la responsabilidad de debatir las soluciones que demanda la provincia antes de cerrar el año, reafirmando su postura de que los temas de agenda deben estar centrados en los problemas reales de Jujuy.

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