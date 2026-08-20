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20 de agosto de 2026 - 13:11
Política.

Rutas nacionales en Jujuy: Soler presentó un proyecto para exigir obras de mantenimiento

El diputado provincial Juan Soler presentó una iniciativa para que Jujuy reclame a Nación por el mantenimiento, la señalización y la seguridad de las rutas nacionales.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Juan Soler - Diputado Jujuy

Juan Soler - Diputado Jujuy

El diputado provincial Juan Soler presentó un proyecto de declaración vinculado al estado de las rutas nacionales que atraviesan Jujuy. La iniciativa busca que el Gobierno provincial avance con gestiones para exigir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el mantenimiento, la señalización y la seguridad vial.

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El legislador justicialista plantea que el Poder Ejecutivo provincial busque una solución ante Nación, ya sea por la vía política o judicial, para garantizar las tareas necesarias en las rutas nacionales dentro del territorio jujeño.

El planteo por los fondos para las rutas nacionales

Uno de los puntos incluidos en la iniciativa está relacionado con los recursos provenientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL). Según señala el proyecto, esos fondos impactan en el Sistema Vial Integrado (Sysvial), destinado al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de rutas nacionales en Argentina.

En ese marco, Soler sostuvo que la Provincia cuenta con diferentes mecanismos para avanzar con el reclamo.

“El Gobierno provincial tiene las herramientas para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de los fondos para el mantenimiento de las rutas”, afirmó el diputado.

Además, señaló que las gestiones podrían realizarse mediante convenios, demandas civiles o administrativas y, en última instancia, una denuncia penal.

El reclamo de Soler por obras viales en Jujuy

El diputado también pidió que las autoridades competentes den cumplimiento a las leyes correspondientes y planteó que el financiamiento destinado a infraestructura vial sea utilizado para las obras necesarias en la provincia.

De esta manera, el proyecto busca que el Ejecutivo provincial realice las gestiones correspondientes ante el Gobierno nacional para obtener respuestas sobre el mantenimiento, la señalización y las condiciones de seguridad de las rutas nacionales en Jujuy.

Finalmente, Soler sostuvo que avanzar con este reclamo implica “defender lo que corresponde a los jujeños”.

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