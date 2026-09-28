Dos muertes y 65 hechos viales durante el fin de semana en las rutas de Jujuy (imagen de archivo)

El último fin de semana de septiembre dejó un fuerte balance en materia de seguridad vial en Jujuy con dos muertes que tiñen las rutas jujeñas . Los números registraron 65 hechos viales y dos personas fallecieron , mientras que los diferentes controles realizados en la provincia detectaron 83 alcoholemias positivas .

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Además, se labraron 965 actas por infracciones varias y otras ocho por exceso de velocidad . En total, los operativos dejaron 1.056 infracciones entre las distintas categorías informadas.

Los datos vuelven a poner el foco tanto en la cantidad de siniestros registrados durante pocos días como en la presencia de conductores que continúan circulando después de haber consumido alcohol.

El dato más grave del informe corresponde a las dos víctimas fatales registradas entre sábado y domingo.

Uno de los episodios ocurrió durante la noche del sábado sobre avenida Yuto, en Alto Comedero, a pocos metros del Hospital Carlos Snopek. Dos mujeres circulaban en una motocicleta Keller 110 cc cuando, por circunstancias que continúan bajo investigación, impactaron contra un camión que se encontraba estacionado a un costado de la calzada.

Una de las ocupantes murió en el lugar, mientras que la otra, una joven de 24 años, sufrió traumatismos en el rostro y la mandíbula y fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria.

La segunda muerte ocurrió durante la noche del domingo sobre avenida Bolivia, a la altura del acceso al Grupo de Artillería de Montaña 5.

Un hombre de 29 años que acompañaba y colaboraba con el traslado de la carroza del Bachillerato Provincial N°16 sufrió graves lesiones cuando la estructura era llevada hacia Los Huaicos. La mecánica exacta continúa bajo investigación, aunque de manera preliminar se estableció que el sistema de enganche se habría desprendido y el hombre habría quedado aprisionado entre la carroza y la camioneta.

La víctima fue trasladada al Hospital Pablo Soria y posteriormente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Más de mil infracciones en los controles

El relevamiento del fin de semana dejó 965 actas por infracciones varias, a las que se sumaron 83 alcoholemias positivas y ocho infracciones por exceso de velocidad. De esta manera, los operativos terminaron con 1.056 actas labradas en distintos puntos de Jujuy.

El número de alcoholemias vuelve a ser uno de los datos centrales: 83 conductores dieron positivo durante los controles, en un fin de semana que además acumuló 65 hechos viales y dos víctimas fatales.

Números del fin de semana