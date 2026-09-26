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26 de septiembre de 2026 - 11:32
Jujuy.

Volcaron y abandonaron el auto tras chocar en la Ruta Nacional 66

El siniestro ocurrió durante la madrugada en Palpalá. El vehículo terminó dentro de un arroyo y sus dos ocupantes se retiraron del lugar antes de ser identificados.

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Por  Agustín Weibel
Volcaron y abandonaron el auto tras chocar en la Ruta Nacional 66 - imagen ilustrativa&nbsp;

Volcaron y abandonaron el auto tras chocar en la Ruta Nacional 66 - imagen ilustrativa 

Un auto que circulaba por la Ruta Nacional 66, en sentido norte-sur, protagonizó un accidente durante la madrugada de este sábado, a la altura de Federación Gaucha, cerca de la ciudad de Palpalá. Tras impactar contra elementos colocados para señalizar una obra vial, el vehículo terminó volcado dentro de un arroyo. Sus dos ocupantes lograron salir por sus propios medios y posteriormente abandonaron la zona.

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Volcaron y abandonaron el auto

El hecho ocurrió alrededor de las 00:33, cuando el sistema de emergencias 911 recibió el aviso sobre un siniestro vial registrado sobre la Ruta 66. Al llegar, efectivos policiales encontraron un auto volcado de costado dentro de un arroyo ubicado junto a la traza.

También intervino personal del SAME, que acudió al lugar para asistir ante la emergencia.

De acuerdo con el relato aportado por un sereno que trabaja en la zona, donde se encuentra en ejecución una obra para la construcción de un puente, el vehículo habría circulado a gran velocidad y terminó impactando contra los elementos utilizados para advertir sobre los trabajos viales.

Como consecuencia del impacto, el automóvil salió de la calzada y cayó al arroyo, donde quedó volcado.

Los ocupantes se fueron del lugar

En el vehículo viajaban dos personas, un hombre y una mujer, quienes pudieron salir por sus propios medios luego del accidente.

Sin embargo, ambos se retiraron caminando en dirección a la colectora de la Ruta 66 antes de que las autoridades pudieran identificarlos. Hasta el momento, no habían sido localizados.

El automóvil permaneció en el lugar bajo custodia policial, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro e identificar a sus ocupantes.

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