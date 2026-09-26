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26 de septiembre de 2026 - 00:54
FNE.

Después de 10 años, Santiago del Estero vuelve a tener una Representante Nacional

Constanza Lastra Errasti fue elegida Representante Nacional de los Estudiantes 2026. La última santiagueña reina de la FNE había sido María Cielo Pacheco, en 2016.

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Antes de Cielo, la primera representante santiagueña que fue proclamada como reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes fue Mónica Díaz, en 1978.

Constanza Lastra, representante nacional de la FNE 2026

La joven llegó desde Las Termas de Río Hondo para representar a Santiago del Estero y terminó la noche siendo proclamada representante nacional.

Tras escuchar su nombre, Constanza aseguró: “Estoy muy emocionada, no me lo esperaba”.

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