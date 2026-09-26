Después de 10 años, Santiago del Estero vuelve a tener una Representante Nacional

Santiago del Estero volvió a hacer historia en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Constanza Lastra Errasti fue elegida Representante Nacional de los Estudiantes 2026 y consiguió que su provincia vuelva a alcanzar la máxima distinción después de 10 años.

María Cielo Pacheco llegó a Jujuy en 2016 para representar a Santiago del Estero y terminó convirtiéndose en la gran protagonista de aquella Elección Nacional. Tenía 16 años, estudiaba en el Colegio San José y fue coronada el 23 de septiembre de ese año en el estadio 23 de Agosto.

Antes de Cielo, la primera representante santiagueña que fue proclamada como reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes fue Mónica Díaz, en 1978.

Constanza Lastra, representante nacional de la FNE 2026 La joven llegó desde Las Termas de Río Hondo para representar a Santiago del Estero y terminó la noche siendo proclamada representante nacional.

Tras escuchar su nombre, Constanza aseguró: “Estoy muy emocionada, no me lo esperaba”.

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