Santiago del Estero: una nena de 4 años sufrió graves quemaduras al sacarse el esmalte.

Una nena de 4 años de Santiago del Estero terminó con graves quemaduras en las manos, las piernas y el abdomen luego de sufrir un accidente doméstico mientras se sacaba el esmalte de las uñas.

Una nena de 4 años sufrió graves quemaduras en las manos, las piernas y el abdomen mientras intentaba sacarse el esmalte de las uñas.

El dramático episodio ocurrió este fin de semana en una vivienda de Cañada del Monte, Río Hondo, Santiago del Estero . La nena de 4 años estaba sacándose el esmalte de las uñas cuando, según contó su mamá, su hermano de 6 años encendió un encendedor cerca de ella .

La llama entró en contacto con el alcohol y el líquido inflamable se encendió de inmediato , alcanzando a la menor y provocándole quemaduras en diferentes zonas del cuerpo. Luego del accidente, la chiquita fue asistida inicialmente en el CIS Termas . Por la gravedad de las heridas, posteriormente fue derivada de urgencia al CEPSI , donde continúa bajo atención médica especializada.

La investigación quedó en manos de la Subcomisaría de Vinará y la Fiscalía, que buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Por orden del fiscal Gustavo Montenegro, los investigadores trabajaron en la vivienda y secuestraron la botella de alcohol y el encendedor que habrían intervenido en el episodio.

Ambos elementos fueron incorporados a la causa y serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente.

¿Qué productos tenés que alejar de los niños?

Para evitar accidentes, es fundamental mantener medicamentos, productos de limpieza y sustancias tóxicas lejos del alcance de los niños.

Para prevenir accidentes e intoxicaciones en el hogar, es importante mantener determinados productos fuera del alcance de los niños:

Medicamentos y vitaminas: deben guardarse en lugares altos y, preferentemente, bajo llave. Además, se recomienda no llamar “caramelos” a los medicamentos para convencer a los chicos de tomarlos.

Productos de limpieza: sustancias como lavandina, detergentes, desinfectantes y ácidos pueden resultar altamente peligrosas. Deben permanecer fuera del alcance de los niños y conservarse en sus envases correspondientes.

Insecticidas y plaguicidas: es fundamental mantenerlos en sus envases originales y bajo llave. Nunca deben colocarse en botellas de bebidas o recipientes destinados a alimentos.

Otros elementos de riesgo: pilas pequeñas, monedas, cosméticos y cigarrillos electrónicos con nicotina líquida también pueden provocar consecuencias graves si son ingeridos por los niños.

Para evitar accidentes domésticos, los especialistas recomiendan tomar una serie de precauciones y no confiar únicamente en las tapas de seguridad de los envases. Una de las principales medidas es colocar cerraduras o pestillos en los lugares donde se guardan medicamentos, productos de limpieza y otras sustancias peligrosas, ya que los niños pueden aprender con el tiempo a abrir los envases.

También es importante guardar inmediatamente cada producto después de utilizarlo. Los medicamentos y sustancias tóxicas no deben quedar sobre mesas, mesadas, muebles o dentro de carteras, incluso si se trata de un momento breve.

Otra recomendación fundamental es conservar los productos en sus envases originales y evitar colocarlos en botellas de bebidas, frascos de alimentos u otros recipientes que puedan generar confusión. De esta manera, además de reducir el riesgo de ingestión accidental, se mantiene visible la información del producto.