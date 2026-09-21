Una nena de 4 años de Santiago del Estero terminó con graves quemaduras en las manos, las piernas y el abdomen luego de sufrir un accidente doméstico mientras se sacaba el esmalte de las uñas.
Santiago del Estero: una nena de 4 años sufrió graves quemaduras al sacarse el esmalte
Una nena de 4 años sufrió graves quemaduras en las manos, las piernas y el abdomen mientras intentaba sacarse el esmalte de las uñas.
El dramático episodio ocurrió este fin de semana en una vivienda de Cañada del Monte, Río Hondo, Santiago del Estero. La nena de 4 años estaba sacándose el esmalte de las uñas cuando, según contó su mamá, su hermano de 6 años encendió un encendedor cerca de ella.
La llama entró en contacto con el alcohol y el líquido inflamable se encendió de inmediato, alcanzando a la menor y provocándole quemaduras en diferentes zonas del cuerpo. Luego del accidente, la chiquita fue asistida inicialmente en el CIS Termas. Por la gravedad de las heridas, posteriormente fue derivada de urgencia al CEPSI, donde continúa bajo atención médica especializada.
La investigación quedó en manos de la Subcomisaría de Vinará y la Fiscalía, que buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Por orden del fiscal Gustavo Montenegro, los investigadores trabajaron en la vivienda y secuestraron la botella de alcohol y el encendedor que habrían intervenido en el episodio.
Ambos elementos fueron incorporados a la causa y serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente.
¿Qué productos tenés que alejar de los niños?
Para evitar accidentes, es fundamental mantener medicamentos, productos de limpieza y sustancias tóxicas lejos del alcance de los niños.
Para prevenir accidentes e intoxicaciones en el hogar, es importante mantener determinados productos fuera del alcance de los niños:
Medicamentos y vitaminas: deben guardarse en lugares altos y, preferentemente, bajo llave. Además, se recomienda no llamar “caramelos” a los medicamentos para convencer a los chicos de tomarlos.
Productos de limpieza: sustancias como lavandina, detergentes, desinfectantes y ácidos pueden resultar altamente peligrosas. Deben permanecer fuera del alcance de los niños y conservarse en sus envases correspondientes.
Insecticidas y plaguicidas: es fundamental mantenerlos en sus envases originales y bajo llave. Nunca deben colocarse en botellas de bebidas o recipientes destinados a alimentos.
Otros elementos de riesgo: pilas pequeñas, monedas, cosméticos y cigarrillos electrónicos con nicotina líquida también pueden provocar consecuencias graves si son ingeridos por los niños.
Para evitar accidentes domésticos, los especialistas recomiendan tomar una serie de precauciones y no confiar únicamente en las tapas de seguridad de los envases. Una de las principales medidas es colocar cerraduras o pestillos en los lugares donde se guardan medicamentos, productos de limpieza y otras sustancias peligrosas, ya que los niños pueden aprender con el tiempo a abrir los envases.
También es importante guardar inmediatamente cada producto después de utilizarlo. Los medicamentos y sustancias tóxicas no deben quedar sobre mesas, mesadas, muebles o dentro de carteras, incluso si se trata de un momento breve.
Otra recomendación fundamental es conservar los productos en sus envases originales y evitar colocarlos en botellas de bebidas, frascos de alimentos u otros recipientes que puedan generar confusión. De esta manera, además de reducir el riesgo de ingestión accidental, se mantiene visible la información del producto.
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