El pueblo de Córdoba entre cascadas y sierras que es ideal para unas escapadas con amigos.

En Córdoba se encuentra un pueblo inmerso en un entorno de sierras, atravesado por ríos de aguas cristalinas y senderos que invitan a hacer caminatas, recorrer la zona a caballo o adentrarse en el paisaje serrano entre el perfume característico de la vegetación. Agenda este destino único del país para tus próximas escapadas .

País. El pueblo de Salta que parece colgado de la montaña y es ideal para descubrir entre caminatas

Lejos del movimiento de los destinos turísticos más conocidos, este rincón conserva una atmósfera serena y poco explorada . Visitarlo genera la impresión de descubrir un verdadero escondite natural, un lugar apartado donde el paso de las horas parece desacelerarse y todo queda marcado por los tiempos de la naturaleza.

A pesar de sus tamaño reducido, San Miguel de los Ríos ofrece distintas alternativas para los visitantes que disfrutan de las actividades en contacto con la naturaleza.

Entre las propuestas se encuentran caminatas hasta cascadas, paseos a caballo con guía y jornadas de pesca de truchas , además de la opción de conocer un pequeño viñedo de producción artesanal. Todo esto convierte al lugar en una alternativa que merece un desvío para recorrer sus alrededores.

Al tratarse de un destino alejado del turismo multitudinario, lo ideal es llegar dispuesto a bajar el ritmo, desconectarse y disfrutar de las cosas sencillas.

Dónde queda San Miguel de los Ríos

Dentro del Valle de Calamuchita, San Miguel de los Ríos se localiza a aproximadamente 130 kilómetros de la capital cordobesa. La localidad está situada a solo 8 kilómetros de Yacanto y en las inmediaciones de Villa General Belgrano. Durante el recorrido hacia el pueblo también es posible encontrar vestigios de la antigua Estancia Jesuita San Ignacio de los Ejércitos, un atractivo histórico que suma un componente cultural a la visita.

En las inmediaciones de la localidad se encuentran dos cascadas que forman parte esencial del paisaje: los ríos Santa Rosa y Tabaquillo. Este último se destaca especialmente por la claridad y agradable temperatura de sus aguas, además de albergar distintas cascadas ocultas entre el entorno natural.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en San Miguel de los Ríos?

La región ofrece múltiples propuestas para disfrutar al aire libre, pero una de las experiencias más buscadas es el recorrido a pie hasta las Tres Cascadas del Río Tabaquillo, un trayecto que suele atraer especialmente a los visitantes. Además, hay diferentes caminos para llegar a saltos de agua como Las Petacas y Los Reartes, así como alternativas para quienes buscan un desafío mayor, entre ellas la subida al Cerro Champaquí, considerado el punto más elevado de Córdoba.

Los paseos a caballo con guía también forman parte de las propuestas tradicionales de la zona. Recorrer los caminos entre las sierras montado a caballo resulta una alternativa ideal para quienes prefieren una actividad tranquila, sin el esfuerzo que implican las caminatas más exigentes. A esto se suma la pesca deportiva de truchas, una opción pensada para los aficionados a disfrutar de los cursos de agua.

En materia de gastronomía, una de las alternativas que ofrece la zona es acercarse a la bodega Juana Urbana, situada sobre el trayecto que conecta Yacanto con San Miguel. El establecimiento elabora vinos de altura en cantidades reducidas, entre los que se encuentran varietales como Malbec y Cabernet Franc. La visita propone participar de degustaciones y disfrutar de almuerzos contemplando los viñedos, una opción ideal para cerrar una mañana de recorrida por los senderos.

Cómo llegar a San Miguel de los Ríos

Para llegar desde la ciudad de Córdoba hay que recorrer la Ruta Provincial 5 en dirección a Santa Rosa de Calamuchita y, desde allí, continuar por la Ruta Provincial 228, que atraviesa Yacanto antes de llegar a San Miguel de los Ríos. En total, el recorrido demanda alrededor de dos horas y media en auto.

Los kilómetros finales se realizan por un camino de ripio que, aunque es transitable, refuerza la sensación de estar ingresando a un rincón alejado y poco conocido. Para facilitar el traslado, se recomienda contar con un vehículo propio o alquilado, debido a que las opciones de transporte público disponibles son escasas.