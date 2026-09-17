Polémica entre Santiago del Estero y Tucumán: rechazan declarar héroe nacional a Bernabé Aráoz

La Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero expresó su rechazo al proyecto de ley que propone declarar Héroe Nacional a Bernabé Aráoz , exgobernador de Tucumán, y cuestionó diferentes aspectos de su actuación política y militar durante las primeras décadas del siglo XIX.

La iniciativa obtuvo media sanción del Senado el pasado 27 de agosto de 2026 y posteriormente fue girada a la Cámara de Diputados. El proyecto propone reconocer a Aráoz como Héroe Nacional por su actuación en la Batalla de Tucumán e incorporar su figura a los contenidos curriculares del sistema educativo nacional. Actualmente tiene giro a las comisiones de Defensa Nacional y Educación.

A través de un comunicado, la institución manifestó su “plena y absoluta discrepancia” con la propuesta y con la media sanción otorgada por la Cámara alta. Según plantearon los historiadores santiagueños, si bien reconocen la participación de Aráoz en la Batalla de Tucumán de 1812 y su intervención en la organización de tropas y recursos, consideran que su actuación posterior resulta incompatible con el reconocimiento planteado por el proyecto .

Entre sus principales cuestionamientos mencionaron sus enfrentamientos políticos con Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes , el manejo de recursos destinados al Ejército del Norte y, especialmente, los conflictos con Santiago del Estero durante el proceso que derivó en su autonomía provincial. “Las acciones de Bernabé Aráoz entran en abierta contradicción con los valores de unidad nacional”, expresó la Junta en el documento, al fundamentar su rechazo.

El conflicto entre Aráoz y Santiago del Estero

Uno de los principales argumentos del comunicado está relacionado con la conformación de la denominada República del Tucumán y las disputas territoriales y políticas de 1820. La historiografía académica documenta que Aráoz buscó mantener bajo una misma estructura política a Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca en medio de la crisis y desarticulación del poder central de las Provincias Unidas. En Santiago del Estero, ese proceso encontró la resistencia de sectores que reclamaban su propio gobierno.

La Universidad Nacional de Santiago del Estero señala que Juan Felipe Ibarra encabezó el movimiento que desembocó en la declaración formal de la autonomía santiagueña el 27 de abril de 1820, luego de enfrentamientos con fuerzas vinculadas a Aráoz.

Polémica entre Santiago del Estero y Tucumán: rechazan declarar héroe nacional a Bernabé Aráoz

Desde la Junta calificaron aquella política como un intento de anexión forzosa y recordaron que Aráoz intervino en las disputas políticas santiagueñas y promovió el envío de representantes al proyecto institucional tucumano.

También citaron una proclama atribuida al dirigente tucumano del 10 de abril de 1820 en la que cuestionaba la capacidad de Santiago del Estero para avanzar hacia un gobierno autónomo.

Los cuestionamientos por su relación con Belgrano y Güemes

El comunicado también apunta a las disputas que Aráoz mantuvo con figuras centrales de las guerras por la independencia. Los historiadores sostuvieron que existieron fuertes diferencias con Manuel Belgrano por cuestiones vinculadas con el manejo político y los recursos destinados a las tropas.

También señalaron conflictos con Martín Miguel de Güemes y aseguraron que Aráoz buscó desplazarlo de la conducción del Ejército de Observación del Perú. Otro de los puntos incluidos en el documento está relacionado con el destino de recursos santiagueños para el Ejército del Norte. Para fundamentar esa posición, la Junta citó correspondencia de 1816 de Juan Francisco Borges referida a caballos que debían ser destinados a la lucha contra las fuerzas realistas.

Una figura histórica que genera posiciones diferentes

La valoración histórica de Bernabé Aráoz no es uniforme. Mientras el proyecto aprobado por el Senado destaca especialmente su actuación en la Batalla de Tucumán, investigaciones académicas también analizan su proyecto político de 1820 en el contexto de la desaparición de las autoridades centrales y la conformación de nuevas autonomías provinciales.

La Junta santiagueña, en cambio, considera que sus posteriores enfrentamientos regionales impiden encuadrarlo dentro de la categoría de Héroe Nacional. “Por estas razones, rechazamos rotundamente el proyecto de ley”, concluye el comunicado firmado por integrantes de la institución, entre ellos su presidenta, Mercedes Tenti; la secretaria Margarita Fantoni y el historiador Antonio Castiglione.

Qué pasará con el proyecto en el Congreso

Tras conseguir la media sanción en el Senado, la iniciativa pasó a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su tratamiento legislativo antes de poder convertirse en ley. El expediente figura actualmente girado a las comisiones de Defensa Nacional y Educación de la Cámara baja.