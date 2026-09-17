Cambia la Libreta AUH: cómo se acreditarán ahora los controles de salud y la escolaridad. 

El Gobierno anunció una modificación en la forma de acreditar los requisitos de la AUH . Para los titulares de entre 5 y 17 años, los controles de salud y la escolaridad serán verificados de manera automática, un cambio que impactará en el cobro del 20% que se retiene de la asignación.

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La medida alcanza a los beneficiarios de la AUH que tengan hijos de 5 a 17 años . De acuerdo con lo informado por Capital Humano, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación serán los encargados de remitir a ANSES los datos sobre el cumplimiento de los requisitos.

La información será compartida entre los organismos “a través de un sistema de intercambio seguro” , según detalló el comunicado. Con este cambio, ya no será necesario presentar los certificados en papel para acreditar el cumplimiento de los controles de salud y la escolaridad requeridos para cobrar el porcentaje retenido.

El Ministerio explicó que el nuevo mecanismo busca “simplificar y facilitar las gestiones a la ciudadanía” y reducir los trámites necesarios para acreditar los requisitos. De todas formas, quienes no puedan ser validados mediante el cruce automático de datos podrán presentar la documentación en forma presencial ante ANSES .

El procedimiento vigente hasta ahora implicaba completar la Libreta AUH y reunir las certificaciones de salud y escolaridad. Las familias debían solicitar las firmas en los establecimientos correspondientes y luego entregar el formulario completo ante ANSES para acreditar el cumplimiento de los requisitos.

El nuevo sistema permitirá eliminar ese circuito de trámites cuando la información pueda ser corroborada de manera automática. Para esos casos, los organismos de Salud y Educación remitirán los datos a ANSES, que será el encargado de comprobar el cumplimiento de los requisitos sin necesidad de presentar certificados ni acercarse a una oficina.

Si bien el nuevo esquema apunta a reducir los trámites, la vía presencial continuará disponible para determinados casos. Capital Humano explicó que, cuando el cruce de información no permita comprobar los datos de un titular, se podrá utilizar el mecanismo de acreditación vigente hasta el momento.

Cuando el sistema automático no pueda validar la información, las familias deberán recurrir nuevamente a la presentación presencial de la documentación. El comunicado de Capital Humano señaló que se podrá “continuar presentando la documentación de forma presencial ante ANSES como lo hacía habitualmente” para acreditar los requisitos.

Libreta AUH: qué es y para qué se usa

La Libreta AUH funciona como el mecanismo para acreditar cada año que los niños y adolescentes beneficiarios cumplen con los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad. Este trámite es necesario para cobrar el 20% acumulado que fue retenido durante el año anterior.

El procedimiento vigente hasta ahora implicaba llevar la Libreta a la escuela y al centro de salud para completar las certificaciones y luego enviarla o presentarla ante ANSES.

A partir del nuevo esquema, la gestión se realizará de forma automática siempre que los datos puedan ser validados mediante el intercambio de información oficial.

En el caso de los niños y adolescentes de 5 a 17 años, ANSES paga mensualmente el 80% de la AUH y retiene el 20% restante. Ese porcentaje se acumula durante el año y se abona una vez que se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa, entre ellos los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad. Para los menores de hasta 4 años, en cambio, se acredita el total de la prestación.