Mauricio Macri en Jujuy: "Para transformar la realidad hay que estar preparado"

El PRO realizó este viernes en Jujuy una nueva edición de “Próximo Paso” , el ciclo partidario que recorre distintas regiones del país y que en esta oportunidad reunió a dirigentes del Noroeste argentino con la presencia de Mauricio Macri que puso el foco en la formación de dirigentes y sostuvo que quienes aspiren a ocupar cargos públicos deben capacitarse antes de asumir responsabilidades.

“No hay una herramienta más linda que el poder, combinar recursos humanos y recursos económicos para transformar la realidad. Pero para transformar la realidad hay que estar preparados, y uno se debe preparar antes de llegar al cargo ”, expresó.

Macri insistió en que la preparación debe traducirse en propuestas concretas: “ Este es el momento de decir: tengo algo para proponer a mi comunidad ”. También recordó su experiencia al frente de la Ciudad de Buenos Aires: “ El trabajo más lindo que yo tuve fue ser alcalde, porque uno para el auto y resuelve el problema ”.

En otro tramo, se refirió al vínculo del PRO con el Gobierno nacional. “ Nosotros apoyamos este gobierno, como nunca nadie lo hizo sin ser gobierno, para que ganen, para que saquen las leyes que se necesitaban y se siguen necesitando para transformar ”, afirmó.

Sobre Jujuy, mencionó desafíos de infraestructura: “Si queremos sacar el litio, necesitamos más rutas, mejor sistema de transporte y más energía”.

"Volver a reconectar"

Fernando De Andreis, secretario general del PRO, destacó la convocatoria y sostuvo que el partido atraviesa “un buen año de reconstrucción. Son años difíciles para el partido, pero vas a ver que hay una buena cantidad de gente comprometida, con ganas, gente que está hace años, gente nueva”, señaló en diálogo con Canal 4.

Ciclo de encuentro partidario "Próximo Paso" en Jujuy.

Entre las prioridades nacionales, De Andreis puso el foco en el armado territorial: “El proyecto más importante te diría que es la preparación y presentación de 150 candidatos a intendentes, de las 150 ciudades más importantes de la Argentina”.

Según explicó, la intención es “volver a reconectar desde el lugar más cercano con el argentino, con el ciudadano” y fortalecer la formación de dirigentes y equipos. Sobre las posibles alianzas, sostuvo que la estrategia dependerá de cada provincia. “El PRO tiene una realidad en cada distrito distinta”, afirmó.

Consultado por el futuro de Macri, De Andreis fue categórico sobre su participación política: “Un rol activo, sea o no candidato, va a tener seguro” y agregó: “Todos nosotros queremos que sea candidato siempre. Yo, en este momento del año, no estoy para descartar ninguna de las hipótesis”.

“Va a haber candidatos PRO puros”

Claudia Machaca, Fernando De Andreis, senador Martin Goerling (jefe bloque senadores) y Mauricio Macri.

La presidenta del PRO Jujuy, Claudia Machaca, explicó que la convocatoria permitió reunir a dirigentes, mujeres y jóvenes de distintas provincias para “escucharnos, construir juntos lo que viene para el 2027”.

Sobre el escenario electoral jujeño, remarcó que primero buscarán fortalecer la estructura partidaria. “Hay que fortalecer la casa, el equipo, el PRO, para cualquier elección”, señaló. Ante la consulta sobre candidaturas propias en la provincia, respondió: “Van a haber candidatos PRO puros. Estamos en plena construcción en toda la provincia, en todas las localidades”.

Juventud y mujeres: las agendas que planteó el PRO

Ciclo de encuentro partidario "Próximo Paso" en Jujuy.

Pilar Brown, referente nacional de la Juventud PRO, señaló que el objetivo es ampliar la participación juvenil. “Queremos hacer una juventud que sea cada vez más fuerte, que tenga representación en todas las provincias”, afirmó. Entre las prioridades mencionó especialmente la salud mental y la búsqueda de mayores espacios de participación política para los jóvenes.

Por su parte, Carolina Barone, secretaria nacional de ProMujeres, sostuvo que la convocatoria buscó conocer las demandas específicas de las distintas provincias. “La Argentina se construye escuchando de los pueblos, de las provincias”, expresó. Entre los principales temas planteó el empleo de calidad, la autonomía económica, las políticas de cuidado, la violencia de género y la trata de personas, especialmente por tratarse de provincias fronterizas.