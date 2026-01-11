domingo 11 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de enero de 2026 - 16:07
Sociedad.

Mauricio Macri se separó de Juliana Awada tras 15 años de relación

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron, según LA NACION: decisión de común acuerdo antes de las fiestas de fin de año.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Mauricio Macri se separó de Juliana Awada tras 15 años de relación

Mauricio Macri se separó de Juliana Awada tras 15 años de relación

El expresidente Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación. La decisión fue de común acuerdo y se tomó antes de las fiestas de fin de año, aunque ambos compartieron las celebraciones familiares.

Lee además
Incendios en Chubut: llueve en Epuyén y crece la esperanza de frenar el avance del fuego
Emoción.

Incendios en Chubut: llueve en Epuyén y crece la esperanza de frenar el avance del fuego
Jesús María: cómo les fue a los jinetes de Jujuy en la segunda noche del campeonato
Festival.

Jesús María: cómo les fue a los jinetes de Jujuy en la segunda noche del campeonato

Mauricio Macri: qué se informó sobre la separación

Pese a la decisión de finalizar el vínculo, pasaron juntos las celebraciones de fin de año en familia. La publicación precisó que la determinación se habría tomado antes de las fiestas y que no hubo un anuncio público previo por parte de la expareja.

En el repaso de antecedentes, Macri y Awada se conocieron cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según la reconstrucción del medio, el primer encuentro fue en septiembre de 2009 en el Ocampo Wellness Club, en Barrio Parque. Luego se mencionó una salida a cenar y un fin de semana en Tandil, y que, tras algunos meses, decidieron convivir y formalizar la relación.

Juliana Awada: matrimonio, familia y menciones públicas

Se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010 y que días después realizaron una celebración en Tandil. En octubre de 2011 nació Antonia, la hija que tienen en común. En cuanto a la familia, se consignó que Macri ya era padre de Agustina, Francisco y Gimena (de su matrimonio con Yvonne Bordeu) y que Awada tiene una hija, Valentina, de una relación anterior con Bruno Barbier.

En una entrevista televisiva de 2021, Macri habló del rol de Awada durante los años de gestión y mencionó el apodo “la hechicera” para referirse a ella. Además, el medio recordó que Awada mantuvo actividad en redes sociales y compartió publicaciones vinculadas a Macri en fechas y momentos puntuales, incluida una publicación del 10 de diciembre de 2019.

Por último, en la víspera de conocerse la información sobre la separación, Awada difundió imágenes junto a su hija y amigos en la Patagonia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Incendios en Chubut: llueve en Epuyén y crece la esperanza de frenar el avance del fuego

Jesús María: cómo les fue a los jinetes de Jujuy en la segunda noche del campeonato

Alcoholemia flexible en Paso de la Patria y ampliación de horarios en playas

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

Salta: cuánto costarán los trámites del Registro Civil desde el lunes

Lo que se lee ahora
incendios en la patagonia: evacuaron el pedregoso y cortaron la ruta 40
Preocupación.

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo
SMN.

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40
Preocupación.

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

Asado  video
Parrilla.

Cómo hacer un buen asado: claves del fuego, la carne y la salmuera según un asador jujeño

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides
Arabia Saudita.

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides

Temporada de verano 2026: cuáles son las tres frutas más baratas en los mercados de Jujuy
Economía.

Temporada de verano 2026: cuáles son las tres frutas más baratas en los mercados de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel