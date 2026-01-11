Mauricio Macri se separó de Juliana Awada tras 15 años de relación

El expresidente Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación. La decisión fue de común acuerdo y se tomó antes de las fiestas de fin de año, aunque ambos compartieron las celebraciones familiares.

Mauricio Macri: qué se informó sobre la separación Pese a la decisión de finalizar el vínculo, pasaron juntos las celebraciones de fin de año en familia. La publicación precisó que la determinación se habría tomado antes de las fiestas y que no hubo un anuncio público previo por parte de la expareja.

En el repaso de antecedentes, Macri y Awada se conocieron cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según la reconstrucción del medio, el primer encuentro fue en septiembre de 2009 en el Ocampo Wellness Club, en Barrio Parque. Luego se mencionó una salida a cenar y un fin de semana en Tandil, y que, tras algunos meses, decidieron convivir y formalizar la relación.

Juliana Awada: matrimonio, familia y menciones públicas Se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010 y que días después realizaron una celebración en Tandil. En octubre de 2011 nació Antonia, la hija que tienen en común. En cuanto a la familia, se consignó que Macri ya era padre de Agustina, Francisco y Gimena (de su matrimonio con Yvonne Bordeu) y que Awada tiene una hija, Valentina, de una relación anterior con Bruno Barbier.

En una entrevista televisiva de 2021, Macri habló del rol de Awada durante los años de gestión y mencionó el apodo “la hechicera” para referirse a ella. Además, el medio recordó que Awada mantuvo actividad en redes sociales y compartió publicaciones vinculadas a Macri en fechas y momentos puntuales, incluida una publicación del 10 de diciembre de 2019. Por último, en la víspera de conocerse la información sobre la separación, Awada difundió imágenes junto a su hija y amigos en la Patagonia.

