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18 de marzo de 2026 - 09:13
Política.

Mauricio Macri irá hoy a Comodoro Py como testigo en el caso Sueños Compartidos

Declarará como testigo sobre el plan de viviendas en la Ciudad, etapa en la que era jefe de Gobierno. La próxima semana también lo hará Sergio Massa.

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Por  viajes Todo Jujuy
Mauricio Macri declara hoy como testigo en Comodoro Py en la causa Sueños Compartidos. &nbsp;

Mauricio Macri declara hoy como testigo en Comodoro Py en la causa Sueños Compartidos.

 

El expresidente argentino Mauricio Macri comparecerá este miércoles a partir de las 9:30 en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, donde brindará testimonio en el juicio por Sueños Compartidos, expediente que investiga un presunto esquema de corrupción vinculado a la construcción de viviendas sociales impulsada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

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A pedido de Sergio Schoklender, uno de los imputados centrales, el Tribunal Oral Federal N° 5 convocó a Macri para que brinde detalles sobre el funcionamiento del programa en la Ciudad de Buenos Aires. En ese período, el exjefe de Estado se desempeñaba como jefe de Gobierno porteño.

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri.

La citación de Mauricio Macri y los antecedentes en el expediente

El llamado no resulta reciente: el mayor de los hermanos Schoklender ya había impulsado su citación en 2021, cuando se presentaban las pruebas de cara al inicio del juicio oral. Mauricio Macri confirmó que se presentará de forma presencial en Comodoro Py, donde declarará bajo juramento y podrá ser interrogado por las distintas partes del proceso.

De acuerdo con fuentes judiciales, el próximo 25 de marzo también comparecerá Sergio Massa, quien por entonces se desempeñaba como intendente de Tigre, distrito donde la Fundación llevó adelante distintos proyectos.

Dentro de la nómina de testigos también figuran referentes políticos de relevancia, como el diputado Miguel Ángel Pichetto y los exgobernadores —hoy senadores— Gerardo Zamora y Jorge Milton Capitanich. Todos ellos solicitaron no asistir de manera presencial y declararán por escrito.

Mauricio Macri era jefe de Gobierno cuando la Fundación Madres de Plaza de Mayo construyó viviendas en CABA.

La etapa testimonial comenzó este martes. En total, el Ministerio Público Fiscal requirió la comparecencia de 92 personas; la Unidad de Información Financiera (UIF), en su rol de querellante, sumó otras 17, mientras que las defensas de los hermanos Schoklender incorporaron alrededor de 120 testigos más.

Quiénes están acusados y cómo se estructura la causa

Sergio y Pablo Schoklender, quienes se desempeñaron como apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, están siendo juzgados junto a otros exfuncionarios, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala, el extitular del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif, la exfuncionaria provincial Silvia Nasif y los exintegrantes del área de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin.

El Tribunal Oral Federal 5 a cargo del juicio a los Schoklender y De Vido por Sueños Compartidos.

Los imputados fueron llevados a juicio bajo la acusación de defraudación contra la administración pública mediante administración fraudulenta, con diferentes niveles de responsabilidad en los hechos. El tribunal encargado de dictar el fallo está integrado por Adriana Palliotti —presidenta del TOF N° 5—, junto a Daniel Obligado y Adrián Grünberg.

Según la hipótesis de la fiscal federal Paloma Ochoa, sostenida durante el juicio por Diego Velasco, entre 2005 y 2011 se habría producido un desvío superior a los 206 millones de pesos provenientes del Estado, fondos que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales.

Asimismo, se señala que los proyectos habrían sido otorgados de manera directa e irregular a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Las declaraciones que sacudieron el juicio

Hasta el momento, el testimonio que más impacto generó en el proceso —iniciado a comienzos de marzo— fue el de Sergio Schoklender, quien apuntó directamente contra Hebe de Bonafini, fallecida en 2022.

Sergio Schoklender, durante una entrevista en 2021.

“Estaba extremadamente cooptada por Cristina (Kirchner), Parrilli (Oscar), Zannini (Carlos) y toda esa runfla. Venían las demandas insólitas, delirantes”, sostuvo el imputado.

De acuerdo a su relato, la Fundación funcionaba como una estructura de militancia alineada con el kirchnerismo por decisión de Hebe, y utilizaba los recursos disponibles para trasladar a trabajadores de las obras hacia actos y actividades políticas: “Esos eran días que no se trabajaban”, rememoró.

“Cuando todavía vivía Néstor Kirchner, vaya uno a saber si por convencimiento o por qué motivo, apoyaba este programa. Entonces nadie se animaba a demorar pagos ni a pedir coimas; ya después de que él se murió, la cosa se desbandó”, continuó Schoklender.

Hebe de Bonafini
Hebe de Bonafini

Hebe de Bonafini

“Él (por Néstor) tenía una lógica: todos roban, él robaba, él hacía robar, pero tenía límites, no se metía con los guardapolvos ni los comedores ni la fundación. Después de que él se murió, se desmadró todo, pero nosotros no le pagamos una coima a nadie”, concluyó.

Frente al TOF N° 5, el imputado afirmó además que decidió apartarse de Madres de Plaza de Mayo por “Hebe y los parásitos, por las demandas politiqueras que caían sobre la fundación”.

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