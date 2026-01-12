lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 09:28
Farándula.

Juliana Awada habló tras la separación de Mauricio Macri: qué dijo

La empresaria compartió un mensaje en redes tras confirmar la separación del expresidente y pidió atravesar este momento con tranquilidad y respeto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Juliana Awada habló tras separarse de Mauricio Macri.

Juliana Awada habló tras separarse de Mauricio Macri. 

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a su relación tras 15 años de casados, y fue la empresaria quien decidió comunicar la noticia a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, donde se refirió al momento personal que atraviesa. “Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, señaló al inicio de su texto.

Más adelante, dio detalles sobre cómo está viviendo esta etapa de su vida. “Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, explicó.

El comunicado de Juliana Awada tras separarse de Mauricio Macri.

Con esas palabras, dejó entrever que eligió tomar distancia del ámbito digital para procesar la separación de manera íntima y sin exposición. “Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, cerró su comunicado.

En estos días, la empresaria eligió tomarse un descanso y viajó con sus seres queridos a la Patagonia, destino desde el cual publicó en las últimas horas distintas imágenes del viaje. En contraste, el exmandatario aún no realizó comentarios públicos ni se refirió a la reciente ruptura.

Las vacaciones de Juliana Awada.

Juliana Awada mostró su descanso en familia tras la separación de Mauricio Macri

La relación entre Mauricio Macri y Juliana Awada llegó a su fin luego de 15 años juntos, información que fue confirmada por colegas de TN.

Mientras la noticia generaba repercusiones, Awada decidió compartir en su perfil de Instagram una serie de fotos de sus vacaciones familiares, en las que se la ve sin la presencia del expresidente.

Los posteos de Juliana Awada.

En las postales, la empresaria aparece relajada y disfrutando de una jornada de navegación junto a su entorno cercano. También registró escenas del paisaje patagónico, con montañas imponentes y un río de gran caudal, donde algunos familiares se animaron a meterse al agua.

