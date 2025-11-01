Mauricio Macri criticó el nombramiento de Manuel Adorni y lamentó la salida de Guillermo Francos

El expresidente Mauricio Macri criticó la reciente salida del jefe de Gabinete Guillermo Francos del gobierno de Javier Milei, al señalar que el dirigente “no logró ponerse de acuerdo” con el presidente, lo que evidenciaría las tensiones internas dentro del oficialismo y las dificultades para consolidar una alianza política más amplia.

Macri aseguró que esperaba que Francos funcionara como un puente entre el PRO y La Libertad Avanza, permitiendo coordinar políticas y consensos estratégicos dentro del gobierno. Sin embargo, reconoció que, a pesar de las conversaciones mantenidas con Milei, no se logró consolidar un plan conjunto ni una línea de trabajo compartida. “Las condiciones no estaban dadas”, afirmó, destacando la complejidad de los diálogos internos y la falta de acuerdos claros.

image La renuncia de Francos se produjo en un contexto de tensiones políticas y disputas de poder en la Casa Rosada, donde distintos sectores del oficialismo buscan marcar su influencia en la agenda de gobierno. Para Macri, este escenario deja en evidencia que la coordinación entre fuerzas políticas sigue siendo un desafío, y que la salida de Francos podría impactar en la capacidad de implementación de reformas impulsadas por Milei.

En sus declaraciones, Macri subrayó la necesidad de retomar el diálogo con humildad y claridad, no solo para definir cargos y funciones, sino para garantizar un compromiso con un programa común que fortalezca la gobernabilidad. Además, advirtió que la relación entre el PRO y el oficialismo “podría verse afectada” si no se establecen mecanismos claros de coordinación política.

Embed Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025 Analistas destacan que la crítica pública de Macri no solo refleja preocupaciones sobre la gestión interna, sino también el intento de mantener influencia política en la definición del rumbo del gobierno de Javier Milei, especialmente frente a la reconfiguración del gabinete y la salida de un funcionario clave. Con estas declaraciones, Macri envía un mensaje claro sobre la necesidad de unidad y acuerdos estratégicos, mientras que la política interna del oficialismo se mantiene en un momento de alta incertidumbre, con posibles repercusiones en la implementación de políticas económicas y reformas estructurales.

