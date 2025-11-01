sábado 01 de noviembre de 2025

1 de noviembre de 2025 - 19:42
Mauricio Macri

Mauricio Macri criticó el nombramiento de Manuel Adorni y lamentó la salida de Guillermo Francos

Mauricio Macri cuestionó públicamente la salida de Guillermo Francos del gobierno, señalando que el dirigente “no logró ponerse de acuerdo” con el presidente Javier Milei como parte de una alianza política de mayor alcance.

Por  Verónica Pereyra
Mauricio Macri
Macri aseguró que esperaba que Francos funcionara como un puente entre el PRO y La Libertad Avanza, permitiendo coordinar políticas y consensos estratégicos dentro del gobierno. Sin embargo, reconoció que, a pesar de las conversaciones mantenidas con Milei, no se logró consolidar un plan conjunto ni una línea de trabajo compartida. “Las condiciones no estaban dadas”, afirmó, destacando la complejidad de los diálogos internos y la falta de acuerdos claros.

image

La renuncia de Francos se produjo en un contexto de tensiones políticas y disputas de poder en la Casa Rosada, donde distintos sectores del oficialismo buscan marcar su influencia en la agenda de gobierno. Para Macri, este escenario deja en evidencia que la coordinación entre fuerzas políticas sigue siendo un desafío, y que la salida de Francos podría impactar en la capacidad de implementación de reformas impulsadas por Milei.

En sus declaraciones, Macri subrayó la necesidad de retomar el diálogo con humildad y claridad, no solo para definir cargos y funciones, sino para garantizar un compromiso con un programa común que fortalezca la gobernabilidad. Además, advirtió que la relación entre el PRO y el oficialismo “podría verse afectada” si no se establecen mecanismos claros de coordinación política.

Analistas destacan que la crítica pública de Macri no solo refleja preocupaciones sobre la gestión interna, sino también el intento de mantener influencia política en la definición del rumbo del gobierno de Javier Milei, especialmente frente a la reconfiguración del gabinete y la salida de un funcionario clave.

Con estas declaraciones, Macri envía un mensaje claro sobre la necesidad de unidad y acuerdos estratégicos, mientras que la política interna del oficialismo se mantiene en un momento de alta incertidumbre, con posibles repercusiones en la implementación de políticas económicas y reformas estructurales.

