Mauricio Macri declaró en la causa Sueños Compartidos y dijo que fue presionado para girar fondos

Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación, y la madre de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini

Mauricio Macri declaró este martes como testigo en la causa Sueños Compartidos y aseguró ante la Justicia que Alberto Fernández lo presionó para que el gobierno porteño girara fondos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante la etapa en la que él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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El expresidente se sentó ante el Tribunal Oral Federal N° 5, que juzga en Comodoro Py al exministro de Planificación Federal Julio De Vido , a los hermanos Pablo y Sergio Schocklender y a otros exfuncionarios por el presunto delito de administración fraudulenta a través de la construcción de viviendas sociales.

Respondió todas las preguntas que le hicieron bajo juramento de decir la verdad, en una declaración que no duró más de 20 minutos.

De acuerdo con la reconstrucción difundida tras la audiencia, Macri sostuvo que Alberto Fernández actuaba como una especie de intermediario o gestor político de los intereses de las Madres de Plaza de Mayo en relación con el programa habitacional.

Sueños Compartidos: Mauricio Macri declaró que Alberto Fernández lo presionó para que le gire fondos a las Madres

En su declaración, el ex presidente afirmó que existían pedidos reiterados para que la administración porteña transfiriera recursos, en una etapa en la que el proyecto Sueños Compartidos tenía fuerte respaldo político y visibilidad pública.

La declaración fue incorporada al debate oral que busca determinar responsabilidades por el manejo de fondos millonarios destinados a la construcción de viviendas sociales.

Como menciona el medio Infobae, “Apenas asumimos -en 2007- recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, explicó Macri. En ese momento, su sucesor en el sillón de Rivadavia era el jefe de Gabinete de ministros de Cristina Fernández de Kirchner.

Los certificados a los que hizo referencia son una suerte de comprobantes de avance de obra que deben presentarse antes de aprobar nuevos giros de fondos públicos.

A continuación, el exmandatario agregó: “Bullrich (Esteban, entonces ministro de Acción Social porteño) me dijo que no podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”.

madre de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación, y la madre de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini

De qué trata la causa Sueños Compartidos

La causa investiga presuntas irregularidades en el uso de dinero público asignado al plan Sueños Compartidos, un programa de construcción de viviendas llevado adelante por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El expediente se abrió después de que se detectaran maniobras sospechadas de administración fraudulenta y desvío de fondos. Entre los principales acusados estuvieron históricamente Sergio Schoklender y otros ex responsables vinculados a la fundación y a la ejecución del programa.

En el juicio de Sueños Compartidos se debate si entre 2005 y 2011 existió un desvío de más de 206 millones de pesos del Estado que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales.

Ese monto equivale a un 23% de los 748 millones de pesos que transfirió para las obras la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, que estaba a cargo de José López, otro de los principales acusados.

Un juicio que sigue sumando testimonios

La declaración de Macri se sumó a una etapa del juicio en la que continúan pasando testigos para reconstruir cómo se tomaban decisiones, qué vínculos políticos intervenían y cómo se articulaban los pagos y transferencias para la ejecución del plan.

Su testimonio volvió a poner el foco sobre el rol de dirigentes políticos que, sin estar necesariamente imputados en la causa principal, aparecen mencionados por su cercanía o participación en gestiones vinculadas al programa.

Las claves del juicio “Sueños Compartidos”, por fraude a la administración pública en la construcción de viviendas

El juicio por la causa “Sueños Compartidos”, que está en curso, es por el presunto desvío de más de $200 millones de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.

Los principales imputados son los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, son los principales imputados, señalados como responsables directos por “fraude a la administración pública”.