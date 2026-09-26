Cortes en la Ruta 66 por tareas de poda: habrá desvíos este sábado - imagen ilustrativa

Este sábado se implementan cortes momentáneos de tránsito en la Ruta 66 debido a tareas de poda de árboles. Los trabajos se concentran en inmediaciones del acceso a la Ruta Provincial 1, por lo que los conductores deberán utilizar los desvíos establecidos y circular con precaución.

Cortes y desvíos en la Ruta 66 La Secretaría de Seguridad Vial informó que la circulación se encuentra restringida en ambos sentidos de la Ruta Nacional 66, a la altura del ingreso a la Ruta Provincial 1.

La medida comenzó a implementarse desde las 8 de este sábado 26 de septiembre y continuará durante el tiempo que demande la intervención.

El operativo se lleva adelante debido a trabajos de poda de árboles, realizados por personal de Vialidad Provincial. Para garantizar la seguridad de quienes trabajan en el sector y de los automovilistas, se dispuso la interrupción momentánea del tránsito y la utilización de desvíos.

Recomiendan circular con precaución Desde Seguridad Vial solicitaron a los conductores que transiten con velocidad reducida, respeten las indicaciones colocadas en la zona y mantengan una distancia prudente con los demás vehículos. Además, personal del Cuerpo de Seguridad Vial se encuentra en el lugar para ordenar la circulación y orientar a los automovilistas durante los desvíos. Por este motivo, quienes tengan previsto circular por la Ruta 66 durante la jornada deberán prestar especial atención a la señalización y contemplar posibles demoras mientras se desarrollen las tareas.

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