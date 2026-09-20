Accidente fatal en la ruta 66: investigan la muerte de un hombre de 70 años

Un hombre de 70 años murió en la colectora de ruta 66 - Imagen ilustrativa

Un hombre de 70 años murió luego de haber sido encontrado con graves lesiones en inmediaciones de la colectora de la ruta 66, a la altura de un corralón ubicado en la zona. El hecho es investigado para determinar las circunstancias en las que ocurrió.

Falleció un hombre de 70 años en la colectora de ruta 66 Encontraron al hombre sin vida Personal policial tomó conocimiento de que había una persona sin vida en la colectora de la ruta 66, a la altura del depósito de un reconocido corralón de la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre de aproximadamente 70 años, quien se encontraba sin signos vitales y presentaba lesiones en la zona de la cadera y en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con las primeras observaciones, las heridas serían compatibles con un posible atropello.

Dos camiones habrían ingresado al predio Según las primeras informaciones, durante las primeras horas de la mañana dos camiones habrían ingresado por el acceso lateral del corralón.

La investigación continúa El hombre se encontraba en situación de calle. Las autoridades trabajan para reconstruir lo ocurrido y establecer las circunstancias que derivaron en su muerte. La investigación deberá determinar también la identidad y las características de los vehículos que ingresaron al predio durante las primeras horas de la jornada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.