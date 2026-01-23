Grave choque en la colectora de la Ruta 66 entre un auto y una moto

U n violento choque ocurrió este viernes a primera hora sobre la colectora de la Ruta Nacional 66 , en inmediaciones del ingreso al barrio Teniente Steves, dentro del sector de Alto Comedero. El episodio involucró a un auto y una moto , y dejó como resultado a un motociclista con heridas de extrema gravedad.

Grave. Choque en Ruta 66: confirmaron que el conductor del auto estaba alcoholizado y que el motociclista perdió una pierna

El hecho se conoció alrededor de las 8:30, a partir de un aviso que solicitó la presencia policial en el tramo comprendido entre la avenida Intersindical y la zona conocida como “el Chatarrero”. Al arribar, los efectivos verificaron un choque entre un auto Ford Fiesta y una moto, cuyos restos quedaron esparcidos sobre la calzada.

El auto era conducido por un hombre de 49 años. En tanto, el conductor de la moto yacía con lesiones visibles y un cuadro que exigía atención médica inmediata, por lo que se activó el protocolo de emergencia en el lugar.

Pocos minutos después, una ambulancia del SAME llegó al sector y asistió al conductor de la moto. El personal de salud resolvió su traslado inmediato al hospital Pablo Soria ante la gravedad de las heridas.

De acuerdo con la información oficial, el motociclista sufrió una lesión severa en uno de sus miembros inferiores, situación que motivó su ingreso urgente al principal centro sanitario de la provincia.

Mientras se desarrollaba el operativo médico, el área del choque permaneció resguardada para facilitar las tareas policiales y preservar la escena.

Cerca de las 9:35, el conductor del auto fue trasladado a la Subcomisaría de las 150 Hectáreas para cumplir con las actuaciones de rigor. Allí, el test de alcoholemia habría arrojado resultado positivo.

Choque en Alto Comedero: dos heridos graves

Un fuerte choque registrado en Alto Comedero dejó a dos personas con lesiones graves y derivadas de urgencia al hospital Pablo Soria. El hecho ocurrió sobre avenida Forestal, en la intersección con García del Río, donde una motocicleta impactó contra un camión en pleno cruce.

Tras el impacto, la moto quedó destruida sobre la cinta asfáltica y los heridos fueron asistidos por personal del SAME. Testigos indicaron que el conductor del rodado menor no llevaba casco al momento del accidente, dato que quedó incorporado a la investigación.

La zona permaneció parcialmente cortada mientras trabajaban efectivos policiales que levantaron pericias y ordenaron el tránsito.