viernes 23 de enero de 2026

23 de enero de 2026 - 09:57
Siniestro.

Triple choque en Lisandro de la Torre: dos colectivos y una camioneta fueron los protagonistas

El triple choque se produjo en la esquina de Lisandro de la Torre y Líbano en barrio Gorriti. Hubo sólo daños materiales.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Triple choque en Lisandro de la Torre: dos colectivos y una camioneta fueron los protagonistas

Triple choque en Lisandro de la Torre: dos colectivos y una camioneta fueron los protagonistas

Un triple choque se registró en el barrio Gorriti, en la ciudad capital, y generó complicaciones en el tránsito. El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y Líbano y, afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Choque en barrio Gorriti
Choque en barrio Gorriti

Choque en barrio Gorriti

Cómo ocurrió el accidente

Según las primeras informaciones, el conductor de una camioneta habría intentado ingresar al garaje de un taller ubicado sobre calle Lisandro de la Torre. En esa maniobra, no habría advertido la circulación de dos colectivos que descendían por la misma arteria.

Como consecuencia, el primer colectivo impactó contra la camioneta, provocando daños materiales en ambos vehículos.

Efecto en cadena

Producto del choque inicial, un segundo colectivo que circulaba detrás del primero no logró frenar a tiempo y terminó colisionando contra la parte trasera de la unidad que lo precedía, generándose así un choque en cadena.

El siniestro provocó momentos de tensión y demoras en la circulación vehicular.

Sin heridos, pero con caos vehicular

A pesar de la magnitud del impacto, no se reportaron heridos y sólo se registraron daños materiales. No obstante, el accidente generó un importante caos en el tránsito en la zona, debido a la presencia de los vehículos involucrados y la reducción de la calzada.

Personal de tránsito trabajó en el lugar para ordenar la circulación y evitar mayores inconvenientes.

