Triple choque en Lisandro de la Torre: dos colectivos y una camioneta fueron los protagonistas

Un triple choque se registró en el barrio Gorriti, en la ciudad capital, y generó complicaciones en el tránsito. El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y Líbano y, afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Choque en barrio Gorriti Choque en barrio Gorriti Cómo ocurrió el accidente Según las primeras informaciones, el conductor de una camioneta habría intentado ingresar al garaje de un taller ubicado sobre calle Lisandro de la Torre. En esa maniobra, no habría advertido la circulación de dos colectivos que descendían por la misma arteria.

Como consecuencia, el primer colectivo impactó contra la camioneta, provocando daños materiales en ambos vehículos.

Embed - Triple choque en Lisandro de la Torre: dos colectivos y una camioneta fueron los protagonistas Efecto en cadena Producto del choque inicial, un segundo colectivo que circulaba detrás del primero no logró frenar a tiempo y terminó colisionando contra la parte trasera de la unidad que lo precedía, generándose así un choque en cadena.

El siniestro provocó momentos de tensión y demoras en la circulación vehicular. Sin heridos, pero con caos vehicular A pesar de la magnitud del impacto, no se reportaron heridos y sólo se registraron daños materiales. No obstante, el accidente generó un importante caos en el tránsito en la zona, debido a la presencia de los vehículos involucrados y la reducción de la calzada. Personal de tránsito trabajó en el lugar para ordenar la circulación y evitar mayores inconvenientes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.