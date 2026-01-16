Choque fatal en Güemes entre un auto y una ambulancia

Accidente fatal entre una ambulancia y un auto particular - Güemes, Salta

Un accidente fatal ocurrido hoy viernes por la mañana conmocionó a la región sobre la Ruta Nacional 9/34, un corredor clave que conecta a Jujuy con Salta. El hecho tuvo lugar en jurisdicción de General Güemes entre una ambulancia y un auto particular, a unos cinco kilómetros del puente sobre el río Juramento, en el kilómetro 1513 del trazado.

El choque entre los vehículos fue frontal, como consecuencia del violento impacto, el auto quedó atravesado sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir completamente el tránsito en ambos sentidos durante varias horas, generando importantes demoras para quienes circulaban entre ambas provincias. La ambulancia, en tanto, terminó detenida sobre la banquina.

1768573312160 La ambulancia se dirigía desde Rosario de la Frontera para trasladar a un paciente. En el vehículo viajaban el chofer, el paciente y una mujer que lo acompañaba, fue la mujer la que falleció el lugar del accidente, mientras que varias más resultaron heridas. El deceso fue constatado por los equipos de emergencia que trabajaron en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos voluntarios, personal sanitario del SAMEC, efectivos de la Policía y Gendarmería Nacional, quienes realizaron tareas de rescate para liberar a personas que habían quedado atrapadas dentro de los vehículos y asistir a los heridos, que luego fueron trasladados a centros de salud.

Con el avance del operativo, el tránsito fue habilitado de manera parcial, con circulación restringida a un solo carril, mientras continuaban los trabajos de peritaje y limpieza de la calzada. Las causas del choque serán materia de investigación.

