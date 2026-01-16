viernes 16 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de enero de 2026 - 12:09
Salta.

Choque fatal en Güemes entre un auto y una ambulancia

En la mañana de hoy un accidente fatal ocurrió sobre la Ruta Nacional 9/34, un corredor clave que conecta a Jujuy con Salta

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Accidente fatal entre una ambulancia y un auto particular - Güemes, Salta&nbsp;

Accidente fatal entre una ambulancia y un auto particular - Güemes, Salta 

Un accidente fatal ocurrido hoy viernes por la mañana conmocionó a la región sobre la Ruta Nacional 9/34, un corredor clave que conecta a Jujuy con Salta. El hecho tuvo lugar en jurisdicción de General Güemes entre una ambulancia y un auto particular, a unos cinco kilómetros del puente sobre el río Juramento, en el kilómetro 1513 del trazado.

Lee además
Ocurrió sobre Ruta Provincial 5, en inmediaciones del paraje Las Víboras.
Salta.

Un colectivo volcó en Salta: dejó una víctima fatal y varios heridos
Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.
Fútbol.

Boca Juniors jugará en Salta por la Copa Argentina

El choque entre los vehículos fue frontal, como consecuencia del violento impacto, el auto quedó atravesado sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir completamente el tránsito en ambos sentidos durante varias horas, generando importantes demoras para quienes circulaban entre ambas provincias. La ambulancia, en tanto, terminó detenida sobre la banquina.

1768573312160

La ambulancia se dirigía desde Rosario de la Frontera para trasladar a un paciente. En el vehículo viajaban el chofer, el paciente y una mujer que lo acompañaba, fue la mujer la que falleció el lugar del accidente, mientras que varias más resultaron heridas. El deceso fue constatado por los equipos de emergencia que trabajaron en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos voluntarios, personal sanitario del SAMEC, efectivos de la Policía y Gendarmería Nacional, quienes realizaron tareas de rescate para liberar a personas que habían quedado atrapadas dentro de los vehículos y asistir a los heridos, que luego fueron trasladados a centros de salud.

Con el avance del operativo, el tránsito fue habilitado de manera parcial, con circulación restringida a un solo carril, mientras continuaban los trabajos de peritaje y limpieza de la calzada. Las causas del choque serán materia de investigación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un colectivo volcó en Salta: dejó una víctima fatal y varios heridos

Boca Juniors jugará en Salta por la Copa Argentina

Impactante rescate con un helicóptero en Salta

Hoy acreditan el bono extraordinario para estatales en Salta: cuál es el monto

Un motociclista murió en un violento choque en Yala y su acompañante está grave

Lo que se lee ahora
Foto alusiva - Captura de Google Maps
Policiales.

Un motociclista murió en un violento choque en Yala y su acompañante está grave

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres video
Preocupante.

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres

Comisaría de El Chingo. video
Investigación.

Muerte en la Comisaría de El Chingo: imputaron a cuatro policías

Japón ya sanciona el acoso olfativo y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura video
Análisis.

Japón ya sanciona el "acoso olfativo" y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura

Milagro Sala video
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: Ese colegio me dio todo video
Dedicación.

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: "Ese colegio me dio todo"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel