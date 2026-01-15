Un colectivo volcó en Salta: dejó una víctima fatal y varios heridos

Ocurrió sobre Ruta Provincial 5, en inmediaciones del paraje Las Víboras.

Un nuevo episodio fatal volvió a golpear a las rutas provinciales. Durante la madrugada de este martes, alrededor de las 2.40, un micro que participaba de un recorrido turístico protagonizó un grave accidente al despistarse y volcar sobre la Ruta Provincial Nº 5, a la altura del paraje Las Víboras (Salta).

Las causas del siniestro aún no fueron determinadas. El vehículo quedó atravesado sobre el asfalto y el saldo fue trágico: una mujer perdió la vida en el lugar, mientras que varios de los ocupantes sufrieron heridas, algunas de ellas de carácter grave.

Ruta Provincial 5. El accidente, bajo investigación Por ahora no se difundió un informe policial que precise las circunstancias del siniestro ni el número concreto de heridos. Desde las fuerzas de seguridad indicaron que el hecho continúa bajo análisis y que se evalúan distintos factores, como las condiciones del ómnibus y el estado de la calzada al momento del accidente.

En paralelo, la circulación vehicular en el sector se vio limitada de manera parcial durante varias horas, mientras actuaban los servicios de emergencia.

