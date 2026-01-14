Qué es un UTV, el vehículo involucrado en un accidente de Pinamar

Qué es un UTV, el vehículo que protagonizó el choque en Pinamar.

Un accidente ocurrido el lunes por la tarde en el sector de médanos conocido como La Frontera , en Pinamar , reavivó la preocupación por el uso de vehículos recreativos tipo UTV en la costa atlántica . El siniestro tuvo consecuencias graves : un nene de ocho años debió ser hospitalizado y permanece en estado crítico .

De acuerdo con el informe policial , el hecho involucró a un UTV Can-Am que emergía de la zona de arena y una camioneta Volkswagen Amarok blanca , que impactaron de manera frontal . A raíz de la colisión , el conductor del UTV , un hombre de 30 años , resultó con lesiones faciales , mientras que el menor fue encontrado inconsciente y presentaba un fuerte golpe en la cabeza .

Los UTV , sigla de Utility Task Vehicle , son rodados todoterreno que superan en tamaño y potencia a los cuatriciclos convencionales . En los últimos tiempos ganaron fuerte presencia en balnearios como Pinamar y Costa Esmeralda , donde su circulación se volvió cada vez más frecuente durante la temporada estival .

A diferencia de los cuatriciclos , estos vehículos incorporan habitáculo cerrado o semiabierto , volante , sistema de pedales y dispositivos de seguridad reforzados . Son vistos como un paso adelante en materia de estabilidad y resguardo para los ocupantes , factor que explica su rápida adopción .

Dentro de este segmento se distinguen dos tipos principales: los modelos de uso utilitario, destinados a labores de traslado o carga, y los de perfil deportivo, diseñados para el ocio y la conducción a mayor velocidad.

Uno de los UTVs modelo deportivo que se venden en Pinamar.

Vehículos premium y dificultades para su control

Son unidades consideradas premium dentro del segmento todoterreno. Los ejemplares fabricados por las principales firmas de Estados Unidos, donde este tipo de vehículos tuvo su origen, presentan precios que oscilan aproximadamente entre 12 mil y 60 mil dólares, en función del nivel de equipamiento y las prestaciones que ofrecen.

Si bien una gran parte de los UTV se encuentra inscripta en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, con documentación respaldatoria y dominio asignado, no exhiben placa patente. Esa particularidad complica su rápida identificación, tanto de los rodados como de quienes los conducen, ante la ocurrencia de accidentes o eventuales infracciones.

Vistas del hospital de Pinamar, donde está grave un niño por un accidente en La Frontera. Familiares en el hospital de Pinamar.

El operativo, la asistencia médica y la causa judicial

El episodio se registró el lunes por la tarde en la zona de La Frontera, uno de los puntos con mayor tránsito de vehículos recreativos en plena temporada, justo cuando se desarrollaba un operativo preventivo a cargo de las fuerzas de seguridad.

En el lugar, una médica que se encontraba ocasionalmente en el sector intervino de inmediato y le practicó maniobras de RCP al niño de ocho años hasta que arribó el servicio de emergencias.

Poco después, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Pepe Olaechea de Pinamar, donde ingresó en estado crítico. El adulto que también sufrió lesiones fue llevado al mismo establecimiento sanitario para recibir asistencia médica.

El nene debió ser sometido a una cirugía de urgencia y continúa internado bajo estricto monitoreo en la terapia intensiva del Hospital de Pinamar.

Sufrió un daño grave en el hígado, lo que obligó a los profesionales a realizar un procedimiento de taponamiento quirúrgico para frenar la pérdida de sangre. El equipo médico analiza la posibilidad de una nueva operación prevista para el miércoles, según cómo evolucione su cuadro clínico.

En paralelo, el hecho fue judicializado y el expediente quedó encuadrado bajo la figura de “lesiones culposas”, con la investigación aún en curso.