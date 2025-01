Quién es Paris de Sena, la joven que atropelló a un nene en Pinamar

Qué dijo la influencer sobre el accidente en Pinamar

"Estábamos con amigos en la hoya (hondura entre médanos). A mí me prestó un amigo su cuatriciclo, nunca fue un UTV como decían. Pero para mí el cuatriciclo empezó a fallar, yo no sabía si era por los pozós que había. Había otros amigos en la orilla del mar, y yo bajé hacia allá. Pero no estaba yendo rápido", señaló Avanzi sobre el contexto de ese día.

En una conversación con periodistas de Clarín, Avanzi precisó que el incidente tuvo lugar al final de la tarde y que el menor "nunca me vio a mí, ni escuchó el escape del cuatriciclo. Si hubiera ido rápido lo hubiera escuchado. Yo lo vi corriendo y dije 'me habrá visto' porque yo lo estaba viendo. Él empezó a venir cada vez más en diagonal hacia mí. Hasta que se tropezó con el cuatriciclo y yo frené a cero. El nene cayó en la arena, se levantó, se limpió la arena y siguió corriendo".

Paris negó las versiones de que se fugó del lugar.

Paris desmintió los rumores que indicaban que había abandonado el sitio del incidente. "El padre vino y me dijo 'si mi hijo tiene fractura craneal, ¿qué vas a hacer?'. Yo le dije 'te paso mis datos, no tengo ningún problema'. Le di mi nombre completo y mi DNI. A mí no me pasaron ningún dato, ni se comunicaron conmigo. Mientras intercambiaba palabras con el padre, y le decía que todo había sido un accidente, apareció la mamá, que no estaba presente en el lugar, y nunca vio lo que pasó", explicó.

A continuación, habló sobre el enfrentamiento con los progenitores del menor: "El señor la quiso agarrar y ella me quiso volver a pegar. Yo no dije nada, en ningún momento la ofendí, entendí que era la mamá y que estaba nerviosa. El señor me empezó a decir 'andate, tomatela piba'. Yo me quedé tranquila de que había dado mis datos y de que el menor estaba bien, fue más un raspón con la arena que otra cosa. No me fugué, hay fotos con los padres en el lugar, me volví a mi casa con mi familia".

La UFI N°5 de Pinamar lleva adelante el caso.

"Yo di mis datos y me despreocupé de la situación cuando vi que el nene estaba bien", aclaró. El nene fue llevado a un centro médico y a las horas le dieron el alta. "El domingo volví con mi camioneta y me reconocieron, no sé si vieron la patente en las redes o qué. Ellos le dijeron a la policía que me frenen, que la camioneta no era mía, que yo me iba a escapar. Le dije a la policía que fue un accidente, yo no venía rápido", continuó la joven.

Cómo sigue la causa

La investigación está a cargo de la UFI N°5 de Pinamar. París Avanzi brindó detalles sobre lo ocurrido, aclarando que inicialmente el cuatriciclo no estaba disponible porque quien se lo prestó regresó a Buenos Aires. Según relató, se comunicó con el dueño del vehículo, quien volvió a Pinamar para entregarlo a la fiscalía. Las pericias se llevarán a cabo el domingo y, posteriormente, el cuatriciclo será devuelto a su propietario.

La influencer se presentó voluntariamente el martes en la comisaría, donde le informaron que tenía una citación para comparecer ante la fiscalía el miércoles 15 de enero. "No declaré, porque voy a presentar una declaración escrita con mi abogado", explicó.

Embed

Asimismo, Paris expresó comprender la reacción de la madre del menor. "Si hubiera sido al revés, no sé cómo hubiera reaccionado a la situación. Sé que con un menor tenés que estarle atrás en lugares como la frontera porque no tiene parador, no tiene absolutamente nada. Es complicado, hay muchos UTV'S, motos, camionetas."

En cuanto al video que se difundió en las redes sociales, Avanzi aclaró que era de 2022 y que no la mostraba a ella. "Me empezaron a decir asesina. Nunca hice los descargos en contra de la familia, fue en contra de algunos medios que estaban diciendo cosas que eran mentira", explicó sobre los descargos que realizó en sus redes.