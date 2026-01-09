Quién es Eugenia Rolón, la influencer libertaria que sufrió un accidente vial estando alcoholizada

“ Cristiana. Anticomunista. Argentina y orgullosa ”. Con esa definición se describe Eugenia Rolón en sus redes, donde fue delineando un posicionamiento político sin ambigüedades, en sintonía plena con Javier Milei . A través de mensajes y consignas que reproducen el ideario libertario, la influencer manifiesta de forma permanente su apoyo al Presidente.

Esa fuerte presencia en redes sociales la consolidó como una de las referentes jóvenes más reconocidas del oficialismo en el ámbito digital.

Rolón se desempeña como creadora de contenidos , milita en La Libertad Avanza y en la actualidad administra la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei , una de las herramientas centrales de la estrategia de comunicación oficial.

En las últimas horas, su figura cobró notoriedad por un accidente de tránsito ocurrido en la costa bonaerense : fue interceptada en un control del Operativo Sol tras impactar su automóvil contra un poste y registrar 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre en la prueba de alcoholemia. Como consecuencia, el vehículo fue retenido por las autoridades.

El hecho se registró en Mar de Ajó, dentro del Partido de La Costa, cerca de las 10 de la mañana. El vehículo involucrado, un Honda Fit, no pertenecía a Rolón, sino que era propiedad de la familia de su pareja, Iñaki “La Pepona” Gutiérrez, también influencer afín al oficialismo libertario e integrante del equipo de comunicación digital del Presidente.

Referente digital de La Libertad Avanza, Rolón ganó peso en el armado libertario y hoy concentra visibilidad por su rol y una reciente polémica.

De acuerdo con el informe policial, Rolón realizaba conducciones temerarias al momento de impactar contra un poste, y fue su compañero quien arribó posteriormente al lugar para retirarla del sitio.

Rolón, su militancia y construcción digital

Rolón se define como activista libertaria desde los 16 años, y su recorrido militante estuvo atravesado desde el comienzo por un perfil ideológico marcado y una embestida pública sostenida contra el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, uno de los objetivos habituales de la retórica libertaria. Ese posicionamiento le permitió ganar visibilidad con rapidez dentro del espacio juvenil que se fue conformando en torno a Milei antes de su desembarco en la Casa Rosada.

Junto a Gutiérrez, estuvo presente en el acompañamiento al hoy Presidente desde los inicios de su trayectoria política. Mientras él terminó afianzándose como responsable de la gestión del TikTok presidencial, Rolón estuvo a cargo durante un período de las plataformas digitales de Victoria Villarruel, hasta que se produjo la fractura política entre el Gobierno nacional y la vicepresidenta.

Rolón se define como activista libertaria desde los 16 años.

A partir de ese distanciamiento, quedó desvinculada de ese espacio y pasó a desempeñar otras funciones dentro de la estructura libertaria.

En la actualidad, Rolón se desempeña como referente territorial de La Libertad Avanza en San Lorenzo, Santa Fe, la ciudad donde nació. A lo largo del proceso electoral, viajó por diversos puntos del país junto a su pareja con el objetivo de potenciar postulaciones del espacio oficialista, en particular las de figuras sin experiencia política previa ni presencia en redes, un ámbito que ambos dominan con soltura.

Una influencer cerca del poder

Dentro de la Casa de Gobierno, Gutiérrez y Rolón consiguieron afirmarse como parte del núcleo cercano que rodea al jefe de Estado, casi siempre fuera del foco público, aunque con incidencia directa en el diseño del mensaje oficial. Desde su círculo aseguran que, al combinar sus perfiles digitales, alcanzan unas 50 mil interacciones por día, y subrayan que el grado de participación que generan es —según sostienen— superior al de varios integrantes del gabinete.

Rolón es influencer, militante de La Libertad Avanza y actualmente está a cargo del TikTok del presidente Milei.

Autodefinidos como “leales a Javier Milei”, optaron por no integrarse orgánicamente a las organizaciones juveniles del espacio gobernante, como Las Fuerzas del Cielo, vinculada a Santiago Caputo, ni al sector referenciado en Sharif Menem. Sin embargo, conservan un aval político relevante: el de Karina Milei, una pieza central dentro del engranaje libertario.

Por su parte, Rolón sostiene un vínculo permanente con sus seguidores. Revisa con atención las respuestas que recibe en redes y, cuando alguna observación o cuestionamiento comienza a ganar visibilidad, la utiliza como disparador para producir nuevos videos, capitalizando la interacción.

Fue detenida en un control del Operativo Sol luego de chocar contra un poste y dar 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia.

¿Aspiraciones? políticas

Durante 2025, Rolón reapareció en el plano electoral al lanzar una postulación personal. La confirmó mediante sus redes sociales, donde comunicó que se presentaría como convencional constituyente por el departamento San Lorenzo. La propuesta tuvo un perfil sobrio, lo que alimentó dudas acerca del apoyo efectivo del Gobierno nacional. En los comicios, finalizó en el tercer puesto, por debajo del intendente Leonardo Raimundo y del senador peronista Armando Traferri.

Eugenia Rolón y su pareja, Iñaki Gutiérrez.

En la actualidad, su tarea más reconocida pasa por administrar la cuenta de TikTok del Presidente, un espacio clave dentro de una gestión que concibe a las plataformas digitales como un pilar de su estrategia política.

No obstante, el episodio de tránsito ocurrido recientemente la mostró en una faceta imprevista y reactivó la atención sobre una de las dirigentes jóvenes del oficialismo que, hasta ese momento, había sabido mantener visibilidad sin quedar directamente envuelta en la polémica pública.