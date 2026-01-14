miércoles 14 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de enero de 2026 - 08:29
Salta.

Tragedia en la Ruta 34: chocaron con un camión y cayeron por un barranco

El accidente ocurrió en la Ruta 34, cerca del río Juramento. Murió la conductora y su acompañante quedó internado en grave estado.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Accidente en Ruta 34.

Accidente en Ruta 34.

Lee además
Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy.
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy
Investigan a los compradores de contenido sexual de una menor santiagueña.
Santiago del Estero.

Investigan a personas que habrían pagado por contenido sexual de una adolescente

El hecho ocurrió en un tramo recto de la ruta, a unos 15 kilómetros antes del cruce con el río. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron de manera violenta, lo que generó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, personal médico y equipos de emergencia.

La Ruta 34 permaneció parcialmente restringida durante varias horas mientras se realizaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes, en una de las vías más transitadas del norte argentino.

Cómo ocurrió el choque fatal

Según las primeras actuaciones policiales y judiciales, la mecánica del siniestro indica que la camioneta Fiat Fiorino invadió el carril contrario. Esta hipótesis se apoya en las huellas de frenado visibles sobre la calzada, que marcan el recorrido previo al impacto.

La colisión se produjo sobre el carril por el que circulaba el camión. Tras el impacto, la Fiorino salió despedida hacia la banquina y cayó en una barranca de considerable profundidad. La violencia del choque provocó la destrucción total del vehículo menor.

El motor de la camioneta se desprendió y quedó a varios metros del resto de la carrocería, lo que da cuenta de la magnitud del impacto registrado en el lugar.

Cruz Quemada, Salta

Víctimas y asistencia médica

La conductora de la Fiat Fiorino murió en el acto debido a las gravísimas lesiones sufridas. El personal de emergencias médicas constató el fallecimiento en el lugar y no pudo realizar maniobras de reanimación.

El acompañante, un hombre mayor de 34 años, recibió asistencia inmediata y fue trasladado de urgencia al hospital de Metán. Por la complejidad de su cuadro, los médicos dispusieron su derivación a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Salta, donde permanece internado con pronóstico reservado.

En tanto, el conductor del camión resultó ileso o con lesiones leves, según la información oficial brindada por las autoridades que intervinieron en el operativo.

Investigación en marcha y peritajes

En un primer momento surgieron versiones sobre la posible presencia de más ocupantes en la camioneta, aunque con el avance de las actuaciones se confirmó que solo viajaban dos personas. Testigos señalaron además que la Fiorino transportaba carga, por lo que no se descarta que el viaje tuviera fines comerciales.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de seguridad vial y servicios de emergencia, quienes aseguraron la zona y ordenaron el tránsito para evitar nuevos incidentes.

Por disposición judicial, intervino el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que quedó a cargo de las pericias accidentológicas. Los estudios técnicos buscan establecer con precisión las causas del choque y determinar eventuales responsabilidades penales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Investigan a personas que habrían pagado por contenido sexual de una adolescente

Julio Iglesias enfrenta denuncias por presunto acoso y abusos a exempleadas

Hubo al menos 15 robos millonarios en Jujuy en el último año

A un mes del asesinato de Juan Vanega "no notamos ningún cambio", dijeron los vecinos

Lo que se lee ahora
Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy.
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

No quiere salir de casa: habló la madre del vendedor de sándwiches de milanesa expuesto por influencers de Salta video
Polémica.

"No quiere salir de casa": habló la madre del vendedor de sándwiches de milanesa expuesto por influencers de Salta

Gran parte de la canasta básica cambiará de precio por el IPC.
Economía.

Inflación: ¿Cuándo se publica el IPC de diciembre 2025?

Carpincho o capibara. video
Atención.

Qué hacer si te cruzas con un carpincho o capibara en Jujuy

En Salta investigan embutidos con presunta carne defelino (Foto ilustrativa)
Aberrante.

Denuncian que una carnicería de Salta vendía carne de gato

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy.
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel