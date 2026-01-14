Tragedia en la Ruta 34: chocaron con un camión y cayeron por un barranco

Un grave siniestro vial sacudió este martes a la Ruta Nacional 34, en la provincia de Salta. A la altura del kilómetro 1.520, en cercanías del río Juramento, una camioneta Fiat Fiorino impactó de frente contra un camión de la empresa YPF y cayó por un barranco. Como consecuencia del choque, una mujer perdió la vida en el lugar y un hombre resultó con heridas de extrema gravedad.

El hecho ocurrió en un tramo recto de la ruta, a unos 15 kilómetros antes del cruce con el río. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron de manera violenta, lo que generó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, personal médico y equipos de emergencia.

La Ruta 34 permaneció parcialmente restringida durante varias horas mientras se realizaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes, en una de las vías más transitadas del norte argentino.

Según las primeras actuaciones policiales y judiciales, la mecánica del siniestro indica que la camioneta Fiat Fiorino invadió el carril contrario. Esta hipótesis se apoya en las huellas de frenado visibles sobre la calzada, que marcan el recorrido previo al impacto.

La colisión se produjo sobre el carril por el que circulaba el camión. Tras el impacto, la Fiorino salió despedida hacia la banquina y cayó en una barranca de considerable profundidad. La violencia del choque provocó la destrucción total del vehículo menor.

El motor de la camioneta se desprendió y quedó a varios metros del resto de la carrocería, lo que da cuenta de la magnitud del impacto registrado en el lugar.

Cruz Quemada, Salta

Víctimas y asistencia médica

La conductora de la Fiat Fiorino murió en el acto debido a las gravísimas lesiones sufridas. El personal de emergencias médicas constató el fallecimiento en el lugar y no pudo realizar maniobras de reanimación.

El acompañante, un hombre mayor de 34 años, recibió asistencia inmediata y fue trasladado de urgencia al hospital de Metán. Por la complejidad de su cuadro, los médicos dispusieron su derivación a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Salta, donde permanece internado con pronóstico reservado.

En tanto, el conductor del camión resultó ileso o con lesiones leves, según la información oficial brindada por las autoridades que intervinieron en el operativo.

Investigación en marcha y peritajes

En un primer momento surgieron versiones sobre la posible presencia de más ocupantes en la camioneta, aunque con el avance de las actuaciones se confirmó que solo viajaban dos personas. Testigos señalaron además que la Fiorino transportaba carga, por lo que no se descarta que el viaje tuviera fines comerciales.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de seguridad vial y servicios de emergencia, quienes aseguraron la zona y ordenaron el tránsito para evitar nuevos incidentes.

Por disposición judicial, intervino el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que quedó a cargo de las pericias accidentológicas. Los estudios técnicos buscan establecer con precisión las causas del choque y determinar eventuales responsabilidades penales.