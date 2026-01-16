viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 07:57
Rosario de Lerma.

Impactante rescate con un helicóptero en Salta

Un operativo con helicóptero logró trasladar de urgencia a un hombre desde una zona montañosa de difícil acceso en Rosario de Lerma, Salta.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Rescate en Salta.

Rescate en Salta.

El pedido de auxilio surgió luego de que familiares del paciente alertaran sobre su estado de salud. La distancia, la altura y los senderos angostos impidieron cualquier intento de evacuación por tierra. Frente a ese escenario, los organismos de emergencia definieron un rescate aéreo como única opción viable para llegar al lugar y retirar al hombre.

Fuentes oficiales señalaron que la intervención resultó clave para preservar la vida del paciente. La zona de El Hueco presenta características geográficas que complican los operativos tradicionales, una situación frecuente en áreas rurales y serranas del departamento Rosario de Lerma.

Un pedido de ayuda que activó el operativo

La solicitud formal ingresó a través de la senadora provincial por Rosario de Lerma, Leonor Minetti, quien derivó el requerimiento a las áreas competentes. A partir de esa gestión, se coordinó el uso de una aeronave y se puso en marcha el protocolo de rescate.

El análisis previo descartó el traslado a pie o en ambulancia. Los caminos de montaña y la imposibilidad de ingreso rápido elevaron el riesgo para el paciente. En consecuencia, Aviación Civil organizó el vuelo y definió el punto más seguro para el descenso del equipo sanitario.

Mientras tanto, personal médico y de seguridad se preparó para descender en un sector de difícil maniobra. El objetivo central consistió en llegar hasta Víctor A., brindarle asistencia inmediata y retirarlo del lugar en el menor tiempo posible.

Rescate en Salta.

Participación de múltiples organismos

Del operativo participaron el SAMEC, la Policía de la Provincia, Aviación Civil y Bomberos. También intervino el fiscal Daniel Escalante, quien siguió el procedimiento, y el médico Facundo Romero, del Hospital Joaquín Corbalán, a cargo de la atención sanitaria inicial.

El equipo médico descendió hasta la zona donde se encontraba el paciente, realizó tareas de estabilización y evaluó su estado general. Una vez aseguradas las condiciones mínimas, el hombre fue cargado en el helicóptero para iniciar el traslado aéreo.

La aeronave se dirigió a un centro de salud de la región, donde el paciente permanece internado bajo supervisión profesional. Las autoridades no difundieron mayores detalles sobre su evolución, aunque confirmaron que el traslado se concretó sin contratiempos.

Por  Redacción de TodoJujuy

