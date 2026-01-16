Hoy acreditan el bono extraordinario para estatales en Salta: cuál es el monto

A quién alcanza el bono extraordinario acreditado en Salta
Según informó el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta, el beneficio alcanza a los trabajadores estatales. Asimismo, puntualizaron que el monto ya se encuentra acreditado en las cuentas de los trabajadores alcanzados por la medida.
Tarjeta Estudiantil Provincial 2026: trámite de renovación para estudiantes universitarios del interior de Salta
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) dispuso dar inicio al cronograma para que los estudiantes universitarios puedan renovar el beneficio de la gratuidad mediante la Tarjeta Estudiantil Provincial (TEP), para el ciclo lectivo 2026.
Podrán realizar dicho trámite los alumnos del interior del nivel universitario para acceder al beneficio estudiantil. Como todos los años, para renovar el beneficio deberán ingresar a la página web del organismowww.amtsalta.gob.ar. De esta manera, la AMT realizará la verificación de la documentación, dando la aprobación correspondiente.
Requisitos y recomendaciones para cargar en el sistema de AMT
Foto de DNI (ambos lados se recomienda aplicación cam scanner)
Constancia de estudios para el ciclo lectivo 2026
Foto: actualizada del estudiante (Formato tipo carnet en posición erguida, de frente, desde el cuello al extremo superior de la cabeza).
Tramo: prestar atención a la elección del tramo y la empresa con la que desea viajar.
Nivel: prestar atención al nivel educativo que selecciona
Cabe destacar que para niveles Primario y Secundario continua el trámite por primera vez y por renovación. En el caso que el estudiante deba realizar el tramite por primera vez, deberá acercarse a su municipio, para obtener el alta en el sistema.