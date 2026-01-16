viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 10:19
Economía.

Hoy acreditan el bono extraordinario para estatales en Salta: cuál es el monto

El Gobierno de Salta confirmó que hoy se depositó el bono extraordinario para empleados estatales. Conocé de cuánto será el monto acreditado.

Por  Gabriela Bernasconi
plata cajero (1)
A quién alcanza el bono extraordinario acreditado en Salta

Según informó el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta, el beneficio alcanza a los trabajadores estatales. Asimismo, puntualizaron que el monto ya se encuentra acreditado en las cuentas de los trabajadores alcanzados por la medida.

cajero plata.jpg

Tarjeta Estudiantil Provincial 2026: trámite de renovación para estudiantes universitarios del interior de Salta

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) dispuso dar inicio al cronograma para que los estudiantes universitarios puedan renovar el beneficio de la gratuidad mediante la Tarjeta Estudiantil Provincial (TEP), para el ciclo lectivo 2026.

Podrán realizar dicho trámite los alumnos del interior del nivel universitario para acceder al beneficio estudiantil. Como todos los años, para renovar el beneficio deberán ingresar a la página web del organismo www.amtsalta.gob.ar. De esta manera, la AMT realizará la verificación de la documentación, dando la aprobación correspondiente.

transporte salta

Requisitos y recomendaciones para cargar en el sistema de AMT

  1. Foto de DNI (ambos lados se recomienda aplicación cam scanner)
  2. Constancia de estudios para el ciclo lectivo 2026
  3. Foto: actualizada del estudiante (Formato tipo carnet en posición erguida, de frente, desde el cuello al extremo superior de la cabeza).
  4. Tramo: prestar atención a la elección del tramo y la empresa con la que desea viajar.
  5. Nivel: prestar atención al nivel educativo que selecciona

Cabe destacar que para niveles Primario y Secundario continua el trámite por primera vez y por renovación. En el caso que el estudiante deba realizar el tramite por primera vez, deberá acercarse a su municipio, para obtener el alta en el sistema.

plata cajero (2)

