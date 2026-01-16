Hoy acreditan el bono extraordinario para estatales en Salta: cuál es el monto

El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que este viernes 16 de enero depositó un bono extraordinario de $200.000 destinado a los empleados de la Administración Pública Provincial.

A quién alcanza el bono extraordinario acreditado en Salta Según informó el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta, el beneficio alcanza a los trabajadores estatales. Asimismo, puntualizaron que el monto ya se encuentra acreditado en las cuentas de los trabajadores alcanzados por la medida.

cajero plata.jpg Tarjeta Estudiantil Provincial 2026: trámite de renovación para estudiantes universitarios del interior de Salta La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) dispuso dar inicio al cronograma para que los estudiantes universitarios puedan renovar el beneficio de la gratuidad mediante la Tarjeta Estudiantil Provincial (TEP), para el ciclo lectivo 2026.

Podrán realizar dicho trámite los alumnos del interior del nivel universitario para acceder al beneficio estudiantil. Como todos los años, para renovar el beneficio deberán ingresar a la página web del organismo www.amtsalta.gob.ar. De esta manera, la AMT realizará la verificación de la documentación, dando la aprobación correspondiente.

transporte salta Requisitos y recomendaciones para cargar en el sistema de AMT Foto de DNI (ambos lados se recomienda aplicación cam scanner) Constancia de estudios para el ciclo lectivo 2026 Foto: actualizada del estudiante (Formato tipo carnet en posición erguida, de frente, desde el cuello al extremo superior de la cabeza). Tramo: prestar atención a la elección del tramo y la empresa con la que desea viajar. Nivel: prestar atención al nivel educativo que selecciona Cabe destacar que para niveles Primario y Secundario continua el trámite por primera vez y por renovación. En el caso que el estudiante deba realizar el tramite por primera vez, deberá acercarse a su municipio, para obtener el alta en el sistema. plata cajero (2)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







