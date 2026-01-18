domingo 18 de enero de 2026

18 de enero de 2026 - 19:39
Salta.

Terrible choque entre un colectivo y dos camionetas en Ruta 34

El siniestro ocurrió en el kilómetro 1486 e involucró dos camionetas y un colectivo. Trabajan Policía, Bomberos y personal de salud.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Terrible choque en la Ruta 9/34 en Salta.

Terrible choque en la Ruta 9/34 en Salta.

Según la información preliminar recabada en el lugar, colisionaron dos camionetas y un colectivo que transportaba pasajeros. A raíz del impacto, el rodado de mayor porte terminó sobre la banquina, mientras que los otros vehículos presentaron daños de consideración.

El siniestro ocurrió hace instantes y la situación motivó la intervención inmediata de efectivos policiales, personal del cuerpo de Bomberos y equipos sanitarios que trabajan para asistir a las personas afectadas.

Testigos ocasionales describieron una escena de alta tensión tras el impacto. Una de las camionetas involucradas presenta daños severos en su estructura, lo que generó preocupación entre quienes circulaban por el lugar al momento del choque.

De acuerdo con los datos recabados, varias personas lograron descender por sus propios medios de los vehículos siniestrados, mientras que otras recibieron asistencia inmediata por parte del personal de salud.

Traslado de pasajeros y operativo en la ruta

Desde el lugar se informó que una unidad tipo trafic se dirige hacia el sector del accidente para concretar el traslado de un grupo de jóvenes que viajaban en el colectivo involucrado. El objetivo es garantizar su resguardo y facilitar la normalización de la situación.

El operativo incluye tareas de control del tránsito, señalización preventiva y despeje parcial de la calzada, mientras continúan las labores de asistencia y evaluación de los vehículos afectados.

La circulación sobre la Ruta Nacional 9/34 permanece restringida en el tramo comprendido por el kilómetro 1486, lo que genera demoras para quienes transitan por el corredor vial.

