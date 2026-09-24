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24 de septiembre de 2026 - 12:19
Jujuy.

Palpalá: iba haciendo maniobras peligrosas en ruta 66, lo demoraron y dio positivo en alcoholemia

Un conductor fue demorado en Palpalá tras circular de forma errática por la Ruta 66. El test de alcoholemia arrojó 1,98 g/l.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Iba borracho por la ruta y quedó demorado - Imagen recreada con IA&nbsp;

Iba borracho por la ruta y quedó demorado - Imagen recreada con IA 

Un conductor que circulaba por la Ruta Nacional N.º 66, en jurisdicción de Palpalá, fue demorado luego de que efectivos advirtieran que avanzaba de manera errática y realizaba maniobras consideradas peligrosas.

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Según fuentes consultadas, personal de patrullaje y agentes de Seguridad Vial intervinieron para evitar un posible siniestro y lograron detener la marcha del vehículo.

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El test de alcoholemia dio positivo

Una vez interceptado, al automovilista se le realizó el correspondiente control de alcoholemia.

El resultado arrojó 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se dispusieron las actuaciones correspondientes.

El conductor fue trasladado y el auto quedó retenido

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde se labró el acta contravencional correspondiente.

En tanto, el vehículo quedó retenido preventivamente como parte de las medidas adoptadas durante el operativo.

Maniobras peligrosas sobre la Ruta 66

La intervención se produjo luego de que los agentes detectaran que el automóvil circulaba de manera irregular sobre la traza nacional.

De acuerdo con la información disponible, el procedimiento permitió retirar de circulación al conductor y reducir el riesgo para otros automovilistas que transitaban por el sector.

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