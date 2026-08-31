Un muerto y 96 alcoholemias positivas durante el fin de semana en Jujuy

El último fin de semana de agosto se incrementaron las alcoholemias positivas, dejó 59 siniestros viales y una persona fallecida en Jujuy. Además, durante los operativos realizados en distintos puntos de la provincia se labraron 720 actas por infracciones varias y 96 por alcoholemia.
El balance corresponde al período comprendido entre el jueves 27 y este lunes 31 de agosto y, al compararlo con el fin de semana anterior, muestra una reducción en la cantidad de hechos viales y víctimas fatales, aunque aumentaron los casos de conductores detectados con alcohol.
Un motociclista murió en Bajo La Viña
La víctima fatal del fin de semana fue un joven de 29 años que circulaba en motocicleta durante la madrugada del domingo por avenida Ricardo Balbín, en San Salvador de Jujuy.
El siniestro ocurrió alrededor de las 2.20, en la intersección de avenida Balbín y calle Ascasubi, en el barrio Bajo La Viña. El hombre circulaba a bordo de una Yamaha FZ y, por causas que continúan bajo investigación, habría perdido el control del rodado y derrapado.
Tras el aviso al 911 llegaron efectivos de la Seccional N°50 y personal del SAME. Los profesionales constataron que el motociclista ya no presentaba signos vitales. Las primeras evaluaciones establecieron que sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave producto del impacto.
Hasta el momento no se informó la participación de otro vehículo y las actuaciones buscan determinar qué provocó la pérdida de control de la motocicleta.
96 actas por alcoholemia
Otro dato del fin de semana fue el incremento de las infracciones relacionadas con el consumo de alcohol.
Durante los controles se registraron:
- 720 actas por infracciones varias.
- 96 actas por alcoholemia.
- 59 siniestros viales.
- 1 víctima fatal.
El dato sobre alcoholemias muestra un aumento respecto del período anterior, cuando se habían registrado 84 casos.
Qué pasó en comparación con el fin de semana anterior
Entre el jueves 20 y el lunes 24 de agosto se habían contabilizado 63 siniestros viales y dos víctimas fatales. Además, se habían registrado 877 actas por infracciones varias y 84 por alcoholemia.
Comparativo de los dos últimos fines de semana
|Indicador
|20 al 24 de agosto
|27 al 31 de agosto
|Diferencia
| Actas varias
|877
|720
|157 menos
|Alcoholemias
|84
|96
|12 más
|Siniestros viales
|63
|59
|4 menos
|Víctimas fatales
|2
|1
|1 menos
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