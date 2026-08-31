lunes 31 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de agosto de 2026 - 09:26
Seguridad vial.

Un muerto y 96 alcoholemias positivas durante el fin de semana en Jujuy

Entre el jueves y este lunes se registraron 96 alcoholemias positivas, 59 siniestros viales en Jujuy y un motociclista murió en un choque en Bajo La Viña.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un muerto y 96 alcoholemias positivas durante el fin de semana en Jujuy

Un muerto y 96 alcoholemias positivas durante el fin de semana en Jujuy

El último fin de semana de agosto se incrementaron las alcoholemias positivas, dejó 59 siniestros viales y una persona fallecida en Jujuy. Además, durante los operativos realizados en distintos puntos de la provincia se labraron 720 actas por infracciones varias y 96 por alcoholemia.

Lee además
Cuatro muertos tras un choque frontal en Alta Gracia.
Sociedad.

Tragedia en Córdoba: cuatro personas murieron en un choque frontal en Alta Gracia
Choque entre un camión, un auto y una moto en Ruta 56
Policiales.

Triple choque en la Ruta 56 en Alto La Viña: un motociclista herido

El balance corresponde al período comprendido entre el jueves 27 y este lunes 31 de agosto y, al compararlo con el fin de semana anterior, muestra una reducción en la cantidad de hechos viales y víctimas fatales, aunque aumentaron los casos de conductores detectados con alcohol.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2.20, en la intersección de avenida Balbín y calle Ascasubi, en el barrio Bajo La Viña. El hombre circulaba a bordo de una Yamaha FZ y, por causas que continúan bajo investigación, habría perdido el control del rodado y derrapado.

Tras el aviso al 911 llegaron efectivos de la Seccional N°50 y personal del SAME. Los profesionales constataron que el motociclista ya no presentaba signos vitales. Las primeras evaluaciones establecieron que sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave producto del impacto.

Hasta el momento no se informó la participación de otro vehículo y las actuaciones buscan determinar qué provocó la pérdida de control de la motocicleta.

96 actas por alcoholemia

Otro dato del fin de semana fue el incremento de las infracciones relacionadas con el consumo de alcohol.

Durante los controles se registraron:

  • 720 actas por infracciones varias.
  • 96 actas por alcoholemia.
  • 59 siniestros viales.
  • 1 víctima fatal.

El dato sobre alcoholemias muestra un aumento respecto del período anterior, cuando se habían registrado 84 casos.

Qué pasó en comparación con el fin de semana anterior

Entre el jueves 20 y el lunes 24 de agosto se habían contabilizado 63 siniestros viales y dos víctimas fatales. Además, se habían registrado 877 actas por infracciones varias y 84 por alcoholemia.

Comparativo de los dos últimos fines de semana

Indicador 20 al 24 de agosto 27 al 31 de agosto Diferencia
Actas varias 877 720 157 menos
Alcoholemias 84 96 12 más
Siniestros viales 63 59 4 menos
Víctimas fatales 2 1 1 menos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Córdoba: cuatro personas murieron en un choque frontal en Alta Gracia

Triple choque en la Ruta 56 en Alto La Viña: un motociclista herido

Chalicán: cuatro autos involucrados en un choque en cadena y dos personas resultaron heridas

Impactante choque de un auto contra un poste en el barrio San Pedrito

Canicheada en Jujuy: organizan la primera juntada de caniches

Lo que se lee ahora
Peajes en Argentina video
Jujuy.

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, confirmó que "en Jujuy habrá dos peajes"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ayelén Ríos y su familia piden justicia.
Investigación.

Muerte del bebé en el Materno Infantil de Jujuy: se conocieron más detalles del hecho

Avenida Balbín.
Bajo La Viña.

Avenida Balbín: se cayó de la moto y murió por un fuerte golpe en la cabeza

MarinaPadilla García emocionó con el himno de Australia
Jujuy.

Marina Padilla García emocionó con el himno de Australia: "Que mi voz haya cruzado hacia otros continentes es un montón"

Gimnasia recibe a Agropecuario con dos bajas en un partido clave por la cima
Deportes.

Gimnasia recibe a Agropecuario con dos bajas en un partido clave por la cima

Peajes en Argentina video
Jujuy.

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, confirmó que "en Jujuy habrá dos peajes"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel